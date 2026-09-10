Con obras y tarifa más baja, comienza la gestión privada de la Vía Navegable Troncal

Resumen Ejecutivo La Vía Navegable Troncal inició su concesión privada a riesgo empresarial, incorporando tecnología de seguimiento y la inclusión del Paraná Guazú, Bravo y Pasaje Talavera.

inició su concesión privada a riesgo empresarial, incorporando tecnología de seguimiento y la inclusión del Paraná Guazú, Bravo y Pasaje Talavera. El traspaso privado activó una reducción inmediata del peaje de US$4,30 a US$3,80 , reduciendo los costos logísticos para el comercio exterior argentino.

, reduciendo los costos logísticos para el comercio exterior argentino. El proyecto abarca el dragado de profundización en los ríos De la Plata y Paraná, supervisado institucionalmente por el nuevo Consejo de Control .

. El proceso licitatorio contó con el aval de entidades agroindustriales como CIARA-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario, auditado por la UNCTAD.

La principal ruta fluvio-marítima del comercio exterior argentino entró formalmente en una nueva etapa, con el inicio de la concesión de gestión privada y un plan de modernización tecnológica y de infraestructura que se concretará con una millonaria inversión del concesionario.

La nueva concesión permitirá adaptar el río a las necesidades actuales y futuras del comercio exterior y los productores argentinos, con obras proyectadas de profundización y mejoras integrales para el sistema logístico de los exportadores.

El inicio de la gestión privada implica automáticamente la rebaja tarifaria anunciada en el peaje de la Vía Navegable Troncal argentina, que pasa de US$4,30 a US$3,80, así como el inicio de los plazos para las obras requeridas.

El concesionario incorporará distintas novedades tecnológicas, sumando cámaras, radares y un sistema digital de seguimiento de caudales y mareas, aportando información esencial para una navegación cada vez más eficiente y segura.

"De esta manera, el Estado deja al mercado la inversión que durante años ningún gobierno pudo concretar, en una concesión a riesgo empresario y recupero de la inversión vía peaje"

Durante los primeros meses se llevarán adelante los estudios técnicos y ambientales requeridos, y se dará paso a la profundización de los ríos De la Plata y Paraná, así como la incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal por la apertura y mantenimiento del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera.

Tanto los usuarios privados como las provincias tendrán un espacio institucional de seguimiento del contrato de concesión, el Consejo de Control de la Vía Navegable, donde recibirán información sobre el avance de las obras y serán protagonistas del debate sobre futuras actualizaciones de la vía.

"El inicio de la nueva concesión permite destrabar uno de los principales reclamos del sector productivo argentino, y el gobierno nacional seguirá trabajando en el desarrollo de las vías navegables de todo el país, al servicio del comercio nacional, la baja de costos logísticos y el impulso de la competitividad"

Desde su inicio, el proceso hacia una nueva concesión contó con la participación y respaldo de los usuarios privados (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Centro de Navegación, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cruise Lines International Association, entre otros), así como de las provincias que participaron del diseño de la nueva Vía Navegable (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).

La totalidad del proceso de selección del nuevo concesionario se realizó en un marco institucional destacado por su transparencia y claridad en la información, así como el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que auditó cada una de las etapas para certificar la aplicación de las mejores prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.