Lanzan una nueva línea hipotecaria en Santa Fe para la primera vivienda: todos los detalles

Banco Santa Fe anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA para la adquisición de primera vivienda, con una tasa de UVA + 7,5%, destinada a clientes que perciban sus haberes en la entidad.

La nueva línea comenzará a operar a partir de la próxima semana y amplía las alternativas de financiamiento para quienes buscan acceder a una vivienda mediante créditos ajustados por UVA.

Entre las principales herramientas que ofrece la propuesta se encuentra la posibilidad de solicitar hasta 150.000 UVAs, monto que actualmente equivale aproximadamente a USD 208.860. Los préstamos tendrán plazos de entre 15 y 20 años, permitiendo distribuir el financiamiento en períodos extensos.

Otro de los aspectos destacados es el proceso de solicitud, que será 100% digital, una herramienta orientada a simplificar el acceso al crédito y agilizar las distintas etapas de la gestión.

Una tasa más baja para primera vivienda

El principal cambio anunciado por Banco Santa Fe es la reducción de la tasa hasta UVA + 7,5% para los clientes que acrediten sus haberes en la entidad y destinen el préstamo a la compra de su primera vivienda.

En los créditos UVA, el capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo y se actualiza de acuerdo con la evolución de este índice. A esa actualización se suma la tasa de interés establecida por el banco, que en esta nueva línea será del 7,5% anual.

La combinación entre monto máximo, plazo de hasta 20 años y una tasa de UVA + 7,5% constituye el eje central de la nueva propuesta hipotecaria.

En el marco del programa de financiamiento del Gobierno

La línea se desarrolla en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Banco Santa Fe fue una de las entidades adjudicatarias de la primera licitación del programa, mediante la cual se asignaron $200.000 millones entre 13 bancos, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de financiamiento para la adquisición de primera vivienda.

De esta manera, la entidad santafesina incorpora una nueva alternativa hipotecaria que combina financiamiento de largo plazo, tasa UVA + 7,5%, montos de hasta 150.000 UVAs y gestión completamente digital, con el requisito de acreditar los haberes en el banco.