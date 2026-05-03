La foto que dejó abril: el agro argentino atraviesa una coyuntura de doble velocidad

La última semana de abril del agro argentino dejó un escenario de contrastes: avances productivos significativos impulsados por mejoras climáticas, pero al mismo tiempo crecientes tensiones económicas y logísticas que condicionan la rentabilidad del sector.

En el plano productivo, la campaña gruesa mostró señales positivas. Según el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, el cambio en las condiciones climáticas permitió acelerar fuertemente las labores: se cosechó un millón de hectáreas de soja en apenas siete días, lo que elevó la producción en 800.000 toneladas. Este ritmo inédito consolidó un nuevo récord de trilla en la región núcleo, donde además el maíz prácticamente completó su cosecha con un avance cercano al 95%.

El desempeño productivo también dejó un dato estructural relevante: el maíz continúa ganando terreno frente a la soja. La propia Bolsa rosarina confirma una expansión del área del cereal y una caída del área sojera del orden del 10%, consolidando un cambio en la matriz agrícola. Esta tendencia responde a mejores márgenes relativos y a una mayor estabilidad productiva del maíz frente a escenarios climáticos variables.

Sin embargo, estos avances productivos conviven con problemas de calidad en la soja, especialmente en zonas afectadas por excesos hídricos previos. Se reportan granos dañados, brotados o con alta humedad, lo que introduce riesgos comerciales y descuentos en los precios.

En paralelo, el frente económico-financiero muestra señales de alerta. Las empresas agrícolas operan con márgenes cada vez más ajustados, en un contexto donde el descenso del tipo de cambio y el aumento de costos en dólares erosionan la competitividad. A esto se suma un alivio financiero todavía parcial: si bien las tasas muestran cierta baja, el acceso al crédito y la previsibilidad siguen siendo limitantes.

Uno de los factores más críticos de la semana fue la logística. El aumento de los costos de transporte y los conflictos con camioneros generaron demoras y dificultades para movilizar granos, afectando especialmente la operatoria portuaria. En este contexto, la logística dejó de ser un factor secundario para convertirse en un componente central de la rentabilidad: mayores costos, demoras y pérdidas de calidad impactan directamente en el resultado final del productor.

En síntesis, el agro argentino atraviesa una coyuntura de doble velocidad: por un lado, una campaña que se encamina a resultados productivos destacados e incluso récord en la región núcleo; por otro, un entorno económico y operativo que introduce incertidumbre y limita la captura de esos mejores rindes.

La clave hacia adelante estará en cómo evolucione esta ecuación entre productividad creciente y costos en alza, en un contexto donde la eficiencia operativa y la gestión logística pasan a ser determinantes para sostener la rentabilidad del negocio agrícola.