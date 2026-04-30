Amplían el régimen de tokenizacion y avanza la digitalización del mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en la modernización del mercado de capitales argentino con la ampliación del régimen de tokenización de valores negociables, incorporando nuevos instrumentos y flexibilizando su aplicación en el ámbito de la oferta pública.

La medida, oficializada a través de la Resolución General 1087, extiende el alcance del esquema que permite representar digitalmente activos financieros mediante tecnologías de registro distribuido (TRD), consolidando una nueva etapa en la digitalización del sistema financiero local.

Con esta actualización, se amplía el universo de valores negociables que pueden ser tokenizados. Entre ellos se incluyen acciones, obligaciones negociables, certificados de participación de fideicomisos financieros, valores representativos de deuda y cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados con oferta pública.

Uno de los puntos centrales de la normativa es que habilita la tokenización bajo regímenes específicos como los de oferta pública automática de mediano impacto, emisores frecuentes y emisiones frecuentes de fideicomisos financieros. Esto permite simplificar procesos y agilizar el acceso al financiamiento para distintos actores del mercado.

Además, la CNV busca fortalecer la seguridad jurídica y operativa del sistema, estableciendo que los valores negociables representados digitalmente deben cumplir con condiciones de trazabilidad, integridad, verificabilidad e inmutabilidad, garantizando equivalencia funcional con los formatos tradicionales. ()

La ampliación también incorpora nuevos participantes dentro del ecosistema, como los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), quienes podrán intervenir en la representación digital de los instrumentos y actuar como depositantes ante el sistema de custodia.

Desde el organismo destacaron que esta evolución normativa apunta a fomentar la innovación financiera, ampliar las alternativas de inversión y posicionar a la Argentina como referente regional en tokenización y finanzas digitales.

En conjunto, la medida representa un paso más hacia la digitalización del mercado de capitales, con el objetivo de reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y generar nuevas oportunidades de financiamiento en un entorno regulado.