Se pica en las Bolsas: los ADRs caen con fuerza y el riesgo país roza los 600 puntos

El respiro bursátil ante una posible desescalada de la guerra en Medio Oriente parece haber durado poco para los mercados globales, así como para los activos argentinos. Este jueves, los ADRs caen hasta 4,3% en Nueva York y el riesgo país, que vuelve a rozar los 600 puntos básicos.

Los bonos soberanos retroceden hasta 0,7% en la plaza local, liderados por el Global 2035. Los Globales (títulos bajo legislación Nueva York) caen de forma generalizada, en tanto que los Bonares (con jurisdicción argentina) operan con totalidad de bajas, encabezados por el Bonar 2041 (-0,7%). De esta forma, el riesgo país se ubica en torno a los 593 puntos básicos.

ADRs y S&P Merval

El S&P Merval retrocede 1,2% en pesos a los 2.770.459,27 puntos, pero su contraparte en dólares lo hace casi un 0,3% a 1.916,19 puntos. En tanto, los papeles operan con mayoría de caídas, lideradas por Grupo Supervielle (-5,3%). En el Panel General, Compañía Introductora de Buenos Aires (INTR) cae hasta 4,3%.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan mayoría de rojos, con bajas de hasta el 5% de la mano de Grupo Supervielle. En cambio, YPF trepa 1,6% y otras acciones argentinas, como Bioceres Crop, lo hace hasta 3,9%.

Escenario incierto

El escenario económico global y local vuelve a mostrar señales de sensibilidad frente a factores geopolíticos y decisiones de financiamiento soberano. Analistas del mercado advierten que la combinación entre tensiones internacionales y cambios en la estrategia financiera argentina podría tener impactos directos sobre precios, inflación y expectativas de inversión.

En el plano internacional, la atención de los mercados permanece centrada en la evolución del conflicto en Medio Oriente. Los inversores siguen de cerca las negociaciones entre las partes involucradas, aún sin una resolución clara.

La persistencia del conflicto, junto con niveles elevados en los precios de los commodities, podría trasladar presión inflacionaria a escala global. De sostenerse este escenario, comenzará a percibirse un aumento en el costo de vida a nivel mundial, impulsado principalmente por energía y alimentos, variables altamente sensibles a tensiones geopolíticas.

Los mercados internacionales suelen reaccionar rápidamente ante episodios de incertidumbre, generando volatilidad en activos financieros y movimientos en materias primas clave. Para economías exportadoras de commodities como Argentina, este contexto puede implicar oportunidades de precios, aunque también mayores riesgos inflacionarios internos.