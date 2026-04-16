Señal positiva para el mercado: exitosa colocación de Bonar 2027 y 2028 en dólares

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda vuelta de la licitación de los Bonar 2027 y Bonar 2028 denominados en dólares, en la que se logró captar un volumen significativo de financiamiento, reafirmando el interés de los inversores por instrumentos de deuda soberana argentina.

La operación se enmarca dentro de la estrategia oficial de fortalecer el perfil de vencimientos y consolidar fuentes de financiamiento en moneda extranjera. En esta segunda ronda, destinada principalmente a creadores de mercado, se adjudicaron montos adicionales a los colocados en la licitación inicial, completando así el esquema previsto para ambos instrumentos.

De acuerdo con la información oficial, los Bonar 2027 (AL27) y Bonar 2028 (AL28) registraron una demanda sostenida, lo que permitió validar los niveles de tasas definidos previamente. Este resultado refleja una continuidad en el proceso de normalización del mercado de deuda local y un mayor apetito por activos argentinos en dólares.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la colocación contribuye a mejorar el perfil de deuda pública, al extender plazos y diversificar las fuentes de financiamiento. Asimismo, se subrayó que este tipo de instrumentos permite canalizar liquidez del mercado hacia el financiamiento del Tesoro sin generar presiones adicionales sobre el mercado cambiario.

En un contexto de mayor estabilidad financiera y reducción del riesgo país, el resultado de la licitación se interpreta como una señal positiva para los mercados, que comienzan a mostrar una mayor predisposición a tomar exposición en títulos argentinos.

No obstante, especialistas advierten que la sostenibilidad de este proceso dependerá de la continuidad de las políticas macroeconómicas, el equilibrio fiscal y la evolución de las variables clave como inflación, reservas internacionales y tipo de cambio.