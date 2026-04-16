Argentina negocia fondos para cubrir vencimientos de deuda: la estrategia oficial

El Gobierno nacional avanza en una estrategia de financiamiento externo para cubrir los próximos vencimientos de deuda, en un contexto de negociaciones activas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Las gestiones se desarrollan en Washington, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, participa de las reuniones de primavera junto a autoridades de estos organismos. El objetivo central es conseguir recursos que permitan afrontar compromisos financieros sin recurrir a los mercados voluntarios, donde el costo del crédito sigue siendo elevado para la Argentina.

Uno de los principales instrumentos en análisis es una garantía del Banco Mundial por hasta US$2000 millones. Esta herramienta permitiría reducir el riesgo percibido por los inversores y mejorar las condiciones de financiamiento, facilitando la refinanciación de deuda a tasas más bajas que las actuales. Sin embargo, la operación aún debe ser aprobada por el directorio del organismo.

En paralelo, el FMI avanzó en la segunda revisión del acuerdo vigente, lo que habilitaría un nuevo desembolso cercano a los US$1000 millones una vez que sea validado por su directorio. Este flujo de fondos es clave para fortalecer las reservas y garantizar el cumplimiento de los compromisos externos en 2026.

La necesidad de financiamiento se da en un escenario donde el Banco Central viene acumulando divisas —más de US$5800 millones en lo que va del año—, aunque aún enfrenta el desafío de consolidar reservas suficientes para cubrir pagos relevantes, como los previstos para julio.

Desde el Gobierno destacan que la estrategia apunta a recuperar el acceso al crédito internacional en mejores condiciones, reduciendo el riesgo país y generando confianza en los mercados. No obstante, analistas advierten que el éxito dependerá de la aprobación de los organismos y de la continuidad del programa económico.