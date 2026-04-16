El riesgo país cae y Argentina se perfila como uno de los mejores alumnos "emergentes"

El mercado financiero argentino mostró una fuerte recuperación en las últimas ruedas, con una marcada suba de los bonos soberanos que permitió una caída del riesgo país hasta la zona de los 516 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.

Este movimiento ubica a la Argentina como uno de los mercados emergentes con mejor desempeño relativo en el corto plazo, en un contexto internacional más favorable para activos de riesgo. La compresión del riesgo país responde principalmente al rally de los bonos en dólares, que registraron subas sostenidas impulsadas por expectativas de mayor estabilidad macroeconómica y señales positivas desde el frente externo.

En paralelo, los inversores interpretan que hay una combinación de factores que sostienen este rebote: por un lado, una mayor calma en los mercados globales y, por otro, señales de ordenamiento económico interno. Esto se traduce en una mejora en la percepción de riesgo soberano, lo que reduce el costo de financiamiento para el país.

Según datos recientes, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a perforar el umbral de los 520 puntos en la rueda, consolidando una tendencia bajista que ya acumula varias jornadas consecutivas.

Además, el desempeño de los bonos argentinos superó al de otros países emergentes, lo que refleja un cambio en el apetito de los inversores hacia activos locales, tras un período prolongado de alta volatilidad.

Sin embargo, analistas advierten que, si bien la mejora es significativa, aún persisten desafíos estructurales. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la consolidación del programa económico, la evolución de la inflación y la continuidad del respaldo financiero internacional.