Mercados en tensión: bonos en caída y riesgo país cerca de los 600 puntos

Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales de tensión este viernes. Los bonos soberanos en dólares continuaron con su tendencia negativa en Wall Street, mientras el riesgo país avanzó hasta quedar al borde de los 600 puntos básicos.

Los títulos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron bajas de hasta 0,5% durante la jornada y acumularon una caída de hasta 4% en las últimas cinco ruedas. Por su parte, los Bonares, regidos por legislación argentina, mostraron un comportamiento mixto, aunque llegaron a acumular pérdidas de hasta 4,2% en una semana.

El riesgo país acelera la suba

El principal indicador de riesgo de la deuda argentina avanzó 2,3% este viernes y alcanzó los 591 puntos básicos.

El dato adquiere mayor relevancia al observar la evolución de las últimas semanas: el índice acumula un incremento del 21,9% en apenas dos semanas, reflejando el deterioro en la cotización de los títulos soberanos.

Los inversores mantienen la presión sobre los bonos

La continuidad de las ventas evidencia que los bonos argentinos siguen enfrentando una fuerte presión vendedora. La caída de los títulos soberanos impacta directamente sobre el riesgo país, ya que una menor cotización de la deuda implica un mayor rendimiento exigido por los inversores.

El movimiento también se produce en un contexto de debilidad para otros activos argentinos, con el mercado accionario local atravesando una nueva jornada negativa.

Una señal que vuelve a poner el foco en el financiamiento

Con el riesgo país acercándose nuevamente a los 600 puntos, el mercado vuelve a poner el foco sobre el costo de financiamiento de la Argentina.

La evolución de los bonos será clave en las próximas ruedas para determinar si la tendencia bajista logra estabilizarse o si continúa profundizándose la presión sobre la deuda soberana.

Por ahora, el dato concreto es contundente: los bonos acumulan nuevas pérdidas y el riesgo país ya se ubica en 591 puntos básicos, luego de avanzar casi 22% en dos semanas.