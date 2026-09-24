Aprobaron el proyecto de la ex Rural de Funes: un nuevo desarrollo con viviendas, comercio y educación

La aprobación abre una nueva etapa para uno de los terrenos más emblemáticos de la ciudad, ubicado en Ruta 9 y José Hernández, tras meses de expectativa en torno a su futuro.

"Fueron más de dos años de trabajo y elaboración de proyectos para desarrollar una propuesta urbanística integral, que nos permitiera cuidar todo lo existente y planificar cada detalle. Buscamos que tanto quienes vivan en el desarrollo como quienes habitan en los barrios y desarrollos linderos puedan disfrutar de sus espacios verdes y de las propuestas comerciales y educativas", explicó Guglielmino.

La planificación de las 11 parcelas contempla usos residenciales, comerciales y recreativo-educativos, con un esquema que busca acompañar el crecimiento de Funes.

Uno de los principales diferenciales de la iniciativa es la combinación de vivienda, comercio y educación dentro de un mismo predio. Se proyectan condominios de 1, 2 y 3 dormitorios con amenities de categoría, un sector comercial o con locales a la calle y un área reservada para un establecimiento educativo de nivel primario y secundario.

A estos usos se suma una propuesta de espacios verdes que atraviesa todo el terreno. Un canal de agua lo recorre de punta a punta, acompañado por una rambla peatonal y una plaza de casi 9.600 m2, generando puntos de encuentro e integración.

El diseño también contempla un esquema de alturas escalonadas, con edificios de una a cuatro plantas según su ubicación: las construcciones más bajas se sitúan hacia los límites con los barrios linderos, mientras que las mayores alturas se concentran hacia el interior.

Otro de los ejes del proyecto es la preservación del arbolado histórico, con especies como fresnos, plátanos, casuarinas y eucaliptos, que se integrarán a la estructura paisajística, reforzando el vínculo con la identidad que históricamente tuvo el predio.

Lindero a desarrollos consolidados como Vida Lagoon, el predio ocupa una ubicación estratégica dentro de la trama urbana de Funes y su entorno residencial.

Con la aprobación del proyecto, la ex Rural de Funes suma un nuevo capítulo a su historia, incorporando usos y espacios de encuentro sin perder de vista el paisaje, el arbolado y su vínculo con el entorno.