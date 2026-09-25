Día Mundial del Farmacéutico: el negocio que crece atrás del mostrador mientras la inteligencia artificial reparte las cartas

Cada 25 de septiembre el mundo conmemora el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha instituida por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) en 2009, en homenaje al aniversario de su propia fundación, en 1912.

El lema elegido para este año, "empoderar a los farmacéuticos para un futuro más saludable", no es una consigna vacía: describe una industria que atraviesa uno de los cambios de modelo de negocio más profundos de las últimas décadas.

La farmacia dejó de ser, hace rato, un simple mostrador donde se despachan cajas. Se convirtió en un negocio híbrido entre la salud, el comercio minorista y, cada vez más, la tecnología.

En la Argentina, el sector viene de un trimestre con números que llaman la atención. Según datos oficiales del INDEC difundidos este mes, la facturación de la industria farmacéutica creció 35,4% interanual en el segundo trimestre de 2026.

La cifra impresiona, pero conviene mirarla con cautela: es una variación nominal, en un país donde la inflación acumulada también corrió fuerte en el mismo período. El verdadero test no es cuánto facturó el sector, sino cuánto de eso quedó como margen real.

Lo que sí parece un movimiento estructural, y no coyuntural, es la digitalización del punto de venta. El mercado global de automatización de farmacias pasó de valer 1.680 millones de dólares en 2026 a una proyección de 4.100 millones para 2034.

Esa expansión, con una tasa de crecimiento anual cercana al 12%, habla de un negocio donde el software de gestión de stock, los dispensadores automáticos y la receta electrónica dejaron de ser una rareza para volverse condición de subsistencia.

Ahí aparece la tensión que la FIP puso en agenda con su lema. Si una plataforma digital o un sistema automático resuelven la parte transaccional, ¿qué le queda al farmacéutico como profesional?

La respuesta que propone el organismo internacional es el asesoramiento clínico: la interacción entre medicamentos, el seguimiento de tratamientos crónicos y la contención del paciente, algo que ningún algoritmo resuelve todavía del todo.

"Los farmacéuticos están posicionados de forma única en la intersección entre el suministro de medicamentos, las innovaciones científicas y la atención al paciente", sostuvo Paul Sinclair, presidente de la FIP

"Los farmacéuticos están posicionados de forma única en la intersección entre el suministro de medicamentos, las innovaciones científicas y la atención al paciente", sostuvo Paul Sinclair, presidente de la FIP, al presentar el lema de este año.

Esa idea excede a la farmacia y funciona como espejo para cualquier pyme que compite contra jugadores más grandes o más digitalizados: cuando la tecnología absorbe lo transaccional, el valor se corre hacia el servicio experto y la confianza.

En la Región Centro esa disputa se libra todos los días entre la farmacia de barrio y las grandes cadenas, con logística propia, delivery en minutos y aplicaciones de fidelización de clientes.

El comercio electrónico suma otra capa de presión, en línea con el comercio agéntico impulsado por inteligencia artificial que venimos siguiendo, y obliga a repensar el local físico como algo más que una vidriera.

Ahí la inteligencia artificial juega en los dos bandos: optimiza inventarios y precios para las cadenas grandes, pero también abarata herramientas de gestión que antes solo podían pagar los jugadores de escala, en sintonía con cómo las empresas argentinas adoptan la inteligencia artificial.

La industria farmacéutica global, además, atraviesa una reconfiguración de sus cadenas de insumos, con países asiáticos ganando peso como origen de principios activos, algo que redefine costos y márgenes también a nivel local.

Ese reacomodamiento tecnológico se parece, en el fondo, a la brecha que la inteligencia artificial abre en otras empresas de la región, más allá del rubro salud.

Para los farmacéuticos de Rosario y la Región Centro, la fecha llega en un momento en que la formación clínica continua y la gestión comercial del negocio dejaron de ser habilidades separadas para fundirse en un mismo oficio.