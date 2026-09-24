El fin de la banca tradicional comenzó tras la habilitación del principal jugador digital

Resumen Ejecutivo El Banco Central confirmó que Mercado Pago operará como banco digital antes de fin de 2026, junto con la fintech Revolut , tras un trámite iniciado en mayo de 2025.

operará como banco digital antes de fin de 2026, junto con la fintech , tras un trámite iniciado en mayo de 2025. Juan Martín de la Serna , presidente de Mercado Libre Argentina, afirmó que la compañía construye lo que definió como el banco digital más grande de la región.

, presidente de Mercado Libre Argentina, afirmó que la compañía construye lo que definió como el banco digital más grande de la región. La licencia bancaria completa permitiría a la fintech acreditar sueldos y jubilaciones, un terreno hoy reservado a bancos como Banco Coinag o Banco Macro.

o Banco Macro. Mercado Pago mueve US$101.000 millones en pagos (+56% interanual) y su casa matriz ganó US$466 millones en el segundo trimestre de 2026.

El Banco Central de la República Argentina confirmó que Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, operará como banco digital antes de que termine 2026. El anuncio lo hizo Juan Curutchet, director de la entidad, durante el evento "Nuevo Dinero".

También adelantó que la fintech británica Revolut recibirá su propia licencia en el mismo plazo. Para Banco Coinag, la entidad nacida de una cooperativa agropecuaria santafesina, la noticia redefine con quién compite por el ahorro, el crédito y la cuenta sueldo de la región.

Hasta ahora, Mercado Pago funcionaba como una billetera virtual: recibía depósitos, pagaba rendimientos y daba créditos, pero no podía ofrecerse como destino de sueldos ni jubilaciones con las mismas reglas que un banco. Convertirse en banco significa entrar al mismo régimen de encajes, capital mínimo y supervisión que ya cumplen entidades de la banca tradicional.

El trámite se abrió en mayo de 2025, cuando Mercado Pago pidió ampliar su oferta dentro de un modelo cien por ciento digital. Recién ahora, más de un año después, el Banco Central confirmó el plazo. La licencia bancaria tiene, además, un costo de entrada: un arancel equivalente a 10.000 UVA, unos 20 millones de pesos al valor actual de esa unidad.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, resumió la ambición de la compañía: "Estamos construyendo el banco digital más grande de Latinoamérica". En una región donde buena parte de la población todavía no accede a servicios financieros de calidad, la apuesta es directa: ganar terreno donde la banca tradicional llegó más lento.

Qué cambia para la banca regional

Los bancos tradicionales no se quedaron callados. Ante el reclamo de Mercado Libre por lo que llamó "asimetrías regulatorias arbitrarias" —que hoy le impiden acreditar sueldos y jubilaciones—, el sector bancario respondió con un argumento simple: si la fintech quiere jugar como banco, que asuma también toda la regulación bancaria.

Es un poco como pedir que compitan con las mismas reglas dos jugadores que hasta ahora corrían carreras distintas. La banca cooperativa y regional, como Banco Coinag, conoce el territorio, el productor y la pyme de cerca; la fintech aporta escala, tecnología y una base de usuarios que ya supera los cien millones en la región.

Convertirse en banco también implica sumar una estructura que hoy la fintech no tiene: áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y reportes periódicos al Banco Central, el mismo tipo de exigencias que ya forman parte del día a día de cualquier entidad regulada.

El otro frente: créditos, depósitos y el negocio pyme

El tamaño del jugador que entra al ruedo bancario no es menor. En el segundo trimestre de 2026, Mercado Libre reportó una ganancia neta de US$466 millones y un volumen de pagos de US$101.000 millones, un 56% más que un año antes.

No es un caso aislado. Ualá ya compró el banco Wilobank y Cocos adquirió Voii para conseguir su propia licencia; el camino de comprar o pedir una ficha bancaria se volvió, para las fintech grandes, casi un paso obligado de madurez.

Revolut no es un jugador menor: nació en Reino Unido y hoy opera en decenas de países, con decenas de millones de usuarios en el mundo. Que el Banco Central le abra la puerta al mismo tiempo que a Mercado Pago confirma que la banca digital global mira a la Argentina como mercado de expansión, no solo como un caso aislado.

Para la banca de plaza, la respuesta pasa menos por igualar el músculo financiero de un gigante y más por defender lo que la tecnología todavía no replica del todo: el conocimiento directo del cliente, la evaluación de riesgo en el campo y la cercanía con la pyme que pide un crédito puntual.

Para una pyme de Rosario o del sur santafesino que hoy pide un préstamo en un banco como el Banco Coinag o en un banco cooperativo similar, la pregunta que se abre es simple: si mañana Mercado Pago ofrece condiciones parecidas con la escala de un gigante regional, ¿qué terreno le queda a la banca de cercanía?

El tema ya se venía siguiendo de cerca. Ecos365 había medido cuánto de la economía santafesina ya pasa por Mercado Libre y había repasado el negocio financiero que inquieta a los bancos.

El frente regulatorio tampoco es nuevo: Ecos365 había seguido la disputa por el crédito entre fintech y bancos y los cambios que el Gobierno impulsa para el Banco Central, el mismo organismo que ahora define el futuro de la banca digital.

¿Cuándo empieza a operar Mercado Pago como banco digital?

El Banco Central confirmó que la licencia bancaria completa para Mercado Pago llegará antes de que termine 2026, según lo anunciado por Juan Curutchet en el evento "Nuevo Dinero".

¿Qué cambia para bancos regionales?

Ganan un competidor con escala nacional y capacidad tecnológica, pero también un rival sujeto a las mismas reglas de capital, encajes y supervisión que hoy cumplen ellos.

¿Qué otra fintech recibirá licencia bancaria junto a Mercado Pago?

El Banco Central adelantó que Revolut, la fintech británica con operaciones en varios países, obtendrá su licencia bancaria en el mismo plazo que Mercado Pago.