Mercado Pago se convierte en banco: qué oportunidades abre para empresas y productores

Mercado Pago se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su historia en el sistema financiero argentino: obtener una licencia bancaria plena.

El director del Banco Central, Juan Curutchet, confirmó que la compañía tendrá su autorización antes de fin de año. Noviembre aparece como una fecha clave, aunque la habilitación podría concretarse antes si se completan los últimos pasos formales.

La transformación llega después de la reciente autorización para que Cocos opere como banco y de la aprobación de la adquisición de Cetelem por parte de Revolut. De esta manera, las fintech avanzan sobre un terreno que durante décadas estuvo dominado por las entidades bancarias tradicionales.

Unos 25 millones de cuentas: el enorme punto de partida

Uno de los principales activos de Mercado Pago para desembarcar en el negocio bancario es su enorme base de usuarios.

La plataforma cuenta con alrededor de 25 millones de cuentas virtuales (CVU). Si esas cuentas migran al sistema bancario como CBU, Mercado Pago podría convertirse en la entidad con mayor cantidad de cajas de ahorro y cuentas corrientes del país, de acuerdo con la información del Banco Central.

El proceso implicaría un cambio jurídico relevante: los fondos dejarían de estar estructurados como participaciones en fondos comunes y pasarían a constituir depósitos bancarios, sujetos al régimen correspondiente de garantía de depósitos.

La cuenta sueldo, uno de los grandes objetivos

Más allá de convertir CVU en CBU, uno de los negocios centrales será captar cuentas sueldo.

La lógica es sencilla: si los trabajadores reciben directamente sus ingresos en Mercado Pago, la compañía obtiene una relación financiera más profunda con cada cliente. Desde allí puede ofrecer otros productos, como créditos, tarjetas, inversiones y diferentes servicios financieros.

Entre las posibilidades que mencionan los expertos aparecen la remuneración de los fondos desde el momento de acreditación del salario, adelantos de sueldo y préstamos vinculados con los ingresos del trabajador.

La disputa por el salario será estratégica porque determina dónde comienza y termina buena parte del recorrido financiero de una persona: cobrar, pagar, ahorrar, invertir y solicitar crédito.

Más crédito para monotributistas y pequeñas empresas

La licencia bancaria también modificaría la capacidad de Mercado Pago para financiar a determinados segmentos.

La empresa posee información sobre las operaciones de millones de comercios que utilizan su ecosistema. Esa información podría utilizarse, bajo las reglas regulatorias correspondientes, para evaluar el riesgo crediticio de trabajadores independientes, monotributistas y pequeñas empresas.

El objetivo sería aprovechar datos vinculados con ventas, cobros y movimientos financieros para construir modelos de evaluación diferentes de los utilizados tradicionalmente por los bancos.

Además, la licencia permitiría realizar intermediación financiera: captar depósitos y utilizarlos como fuente de fondeo para otorgar préstamos. Esto puede modificar la estructura de costos del negocio crediticio y ampliar la oferta de financiamiento.

El negocio de las pymes también está en la mira

Otro de los frentes que puede cobrar importancia es la banca para empresas.

Mercado Pago ya tiene una fuerte presencia entre comercios que utilizan sus herramientas de cobro. Con una licencia bancaria, podría avanzar hacia una propuesta integrada que incluya cobros, pagos a proveedores, liquidación de operaciones y pago de salarios.

Para una pyme, la posibilidad de administrar distintas operaciones financieras desde una misma plataforma podría reducir la cantidad de proveedores y sistemas que necesita utilizar.

Una infraestructura digital sin la red física de los bancos

El desembarco de Mercado Pago presenta otra particularidad: la compañía no parte de una estructura bancaria tradicional.

Su modelo está basado principalmente en infraestructura tecnológica y servicios digitales. De acuerdo con especialistas, esto le permitiría evitar buena parte de las inversiones inmobiliarias asociadas a una red tradicional de sucursales.

Además, la empresa cuenta con una extensa red de comercios que utilizan terminales Point. Esa infraestructura podría convertirse en un canal adicional para determinadas operaciones vinculadas con el efectivo.

La inteligencia artificial será otra pieza clave

La utilización de datos y herramientas de inteligencia artificial aparece como uno de los principales elementos diferenciales del modelo.

Mercado Pago ya dispone de información generada por operaciones de consumidores y comercios dentro de su ecosistema. Con la licencia bancaria, esos datos podrían adquirir todavía mayor relevancia para desarrollar modelos de riesgo, personalizar productos y automatizar decisiones financieras, siempre dentro de las exigencias regulatorias.

Esto podría traducirse en una mayor segmentación de los productos crediticios y en nuevas herramientas de gestión financiera dentro de la aplicación.

MP y los bancos: una competencia que cambia de escenario

La llegada de Mercado Pago al sistema bancario modifica también la relación con las entidades tradicionales.

Hasta ahora, bancos y fintech competían desde posiciones regulatorias diferentes. Con una licencia bancaria, Mercado Pago pasará a operar bajo el régimen de entidades financieras y deberá cumplir las obligaciones correspondientes.

La competencia se trasladará entonces a cuestiones como las tasas, los beneficios para clientes, las aplicaciones, las cuentas sueldo, los créditos y la remuneración de los depósitos.

También podría profundizarse la disputa por la interoperabilidad y por la infraestructura que conecta a las distintas entidades del sistema financiero.

¿Qué puede cambiar para los usuarios?

Para los clientes, la transformación podría traducirse en una ampliación progresiva de los servicios disponibles dentro de Mercado Pago.

Entre las posibilidades aparecen: Cuentas bancarias con CBU.; Captación de salarios; Tarjetas de débito; Mayor oferta de créditos; Adelantos de sueldo; Nuevas alternativas de inversión; Productos específicos para monotributistas y pymes; Integración de servicios bancarios con pagos y comercio electrónico.

La magnitud del cambio dependerá de los productos que finalmente sean habilitados y del ritmo con el que Mercado Pago implemente su estrategia una vez obtenida la licencia.

La pelea por el cliente financiero

El paso de Mercado Pago al sistema bancario no supone solamente sumar una nueva entidad al mercado. También puede modificar el lugar desde donde los consumidores administran su dinero.

La competencia ya no será únicamente por quién ofrece una billetera más utilizada o una mejor aplicación. El desafío estará en convertirse en la plataforma donde el usuario cobra, paga, ahorra, invierte y obtiene financiamiento.

Con 25 millones de cuentas y una fuerte presencia en el comercio electrónico y los pagos digitales, Mercado Pago llega a esta nueva etapa con una base de clientes que podría convertirse en uno de los principales activos de su estrategia bancaria.

Una transformación que recién comienza

La licencia bancaria marcará un cambio regulatorio para Mercado Pago, pero el impacto sobre el mercado dependerá de cómo la compañía transforme esa autorización en nuevos productos y servicios.

La disputa por las cuentas sueldo, el crédito, los depósitos y las pequeñas empresas será uno de los principales escenarios de competencia del sistema financiero argentino durante los próximos meses.