El gigantesco negocio de la producción ganadera que desperdicia casi todo su potencial técnico actual

Resumen Ejecutivo La producción de nutrición animal en Argentina alcanzó 35,1 millones de toneladas en 2025, registrando un crecimiento interanual del 1,1% impulsado por la eficiencia productiva.

en 2025, registrando un crecimiento interanual del 1,1% impulsado por la eficiencia productiva. La ganadería vacuna de carne muestra la brecha nutricional más amplia del país, con un consumo actual de 12,34 millones de toneladas frente a un potencial de 152,8 millones.

frente a un potencial de 152,8 millones. Las actividades intensivas como avicultura y porcinos mantienen una industrialización del 100% , mientras la acuicultura creció un 27,6% interanual en la cuenca patagónica.

, mientras la acuicultura creció un interanual en la cuenca patagónica. El desafío estratégico del sector radica en ampliar la adopción de suplementación y tecnologías de formulación para optimizar la conversión en proteína animal.

La transformación de granos en proteína animal representa uno de los vectores estratégicos más determinantes para el desarrollo agroindustrial argentino. En un escenario donde la eficiencia de conversión define los márgenes brutos, la nutrición animal dejó de ser un insumo secundario para convertirse en el motor central del rendimiento productivo en cada establecimiento rural.

Sin embargo, la dispersión metodológica dificultó históricamente dimensionar la magnitud real de este sector. Desde un feedlot comercial que formula su propia ración hasta un tambo con silaje de maíz y núcleos vitamínicos, las diferentes estrategias de alimentación carecían de un patrón común de medición para evaluar el consumo total a escala nacional.

Frente a este desafío, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) consolidó su indicador Coeficiente Equivalente Alimento (CEA). Este modelo estandariza las variadas formas de alimentación en una unidad homogénea, cruzando los stocks ganaderos auditados por el SENASA con requerimientos nutricionales específicos y niveles de industrialización por especie.

Los datos consolidados del ejercicio 2025 revelan que la demanda total de alimentos en el país alcanzó las 35,1 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,1% frente al ciclo previo. De este volumen, el segmento de alimentos balanceados industriales y concentrados explicó 18,7 millones de toneladas, registrando una expansión interanual del 2,1%.

Este crecimiento sostenido demuestra que la adopción de esquemas nutricionales profesionalizados continúa ganando terreno en la gestión diaria. La capacidad de transformar materias primas como el maíz y la harina de soja en carne, leche y huevos en origen constituye la llave para agregar valor y amortiguar los vaivenes de las cotizaciones internacionales.

La radiografía por especie expone brechas de productividad sumamente heterogéneas. La ganadería bovina de carne encabeza el margen de expansión con un consumo de 12,34 millones de toneladas, distanciándose ampliamente de un potencial teórico de 152,8 millones de toneladas. Esta brecha responde a esquemas pastoriles donde la suplementación estratégica recién empieza a consolidarse.

En la lechería, el escenario es notablemente más cercano al óptimo técnico. Los rodeos lecheros registraron un CEA de 10,39 millones de toneladas, frente a una demanda potencial estimada en 12,12 millones. Este estrecho margen refleja un modelo intensivo altamente profesionalizado donde la suplementación con balanceados, silajes y suplementos concentrados resulta condición indispensable para mantener la curva de lactancia.

Las producciones intensivas muestran una integración prácticamente total. La avicultura de carne insumió 5,91 millones de toneladas, la porcinocultura absorbió 3,72 millones y la producción avícola de postura demandó 2,58 millones de toneladas. En estas tres cadenas, el coeficiente de industrialización alcanza el 100% de los requerimientos teóricos, garantizando índices de conversión sumamente eficientes.

La gran revelación del período provino de la acuicultura, sector que registró un salto interanual del 27,6% al alcanzar las 21.756 toneladas. Este dinamismo responde a inversiones estratégicas en el cultivo de trucha arcoíris en la cuenca del río Limay, abriendo un canal de alta demanda para aditivos y dietas extrusadas especializadas.

La diferencia sustancial entre el consumo real y el potencial total muestra el camino a recorrer. No se trata únicamente de aumentar el volumen vendido por la industria, sino de incentivar la adopción de dietas balanceadas que mejoren la rentabilidad del productor mediante una mayor ganancia diaria de peso y mejores tasas de destete.

Al respecto, el ingeniero agrónomo Federico Etcheverry, responsable de la elaboración del indicador en CAENA, destacó que "el desafío pasa por generar las condiciones que permitan que una mayor cantidad de productores incorpore herramientas nutricionales a sus sistemas". Esta visión sitúa a la transferencia tecnológica en el centro de la escena productiva.

La disponibilidad de financiamiento adecuado, reglas claras para la exportación de carnes y la eliminación de distorsiones cambiarias resultan variables críticas para acelerar este proceso. Un marco económico estable facilita las decisiones de inversión en infraestructura de almacenamiento, mezcladoras de alimentos y núcleos nutricionales de precisión dentro de los establecimientos Pymes.

La discusión técnica y comercial tendrá su epicentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires durante el próximo Congreso CAENA 2026. Bajo la consigna "El año de la proteína animal", el encuentro reunirá a analistas de mercado, expertos en bioseguridad y especialistas en nutrición para debatir estrategias que permitan optimizar el uso de recursos y ganar competitividad global.

La nutrición animal emerge así como el eslabón fundamental para transformar la cosecha de granos en divisas de alto valor agregado. En un contexto global demandante de proteínas de calidad con menor huella de carbono, optimizar cada kilogramo de alimento balanceado es la estrategia más directa para defender los márgenes y potenciar la eficiencia biológica.