Menos burocracia para importar y exportar: ¿qué cambios hubo en el “Depositario Fiel”?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó el régimen de “Depositario Fiel”, una medida que alcanza a importadores, exportadores y otros operadores de comercio exterior.

El cambio fue establecido mediante la Resolución General 5900/2026, publicada este jueves, y modifica el esquema vigente para la conservación y gestión de la documentación vinculada con las operaciones aduaneras.

Más libertad para archivar la documentación

Uno de los principales cambios es que los declarantes podrán elegir cómo conservar y digitalizar la documentación aduanera.

La normativa permite realizar el auto-archivo, es decir, gestionar directamente la documentación, o contratar los servicios de un Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización (PSAD) habilitado por ARCA.

De esta manera, el operador puede optar por la modalidad que considere conveniente para cumplir con las obligaciones de conservación establecidas por la normativa.

Se elimina el trámite para destruir documentación

La nueva regulación también modifica el procedimiento para la eliminación de los documentos una vez finalizado el período obligatorio de conservación.

Cuando opere la prescripción de la acción del Fisco correspondiente a la operación aduanera, el depositario fiel podrá disponer de la documentación y proceder a su destrucción sin solicitar una autorización, realizar una notificación previa ni contar con la presencia de veedores.

La medida busca reducir las cargas administrativas y económicas asociadas a la gestión, almacenamiento y eliminación de documentación.

Una excepción: procesos administrativos o judiciales

La simplificación tiene un límite. La documentación vinculada con procedimientos administrativos o judiciales que se encuentren en curso deberá conservarse hasta que esos procesos finalicen.

Por otra parte, para la documentación correspondiente a destinaciones y operaciones anteriores al 3 de agosto de 2009 cuyo archivo continúa a cargo del organismo, se mantiene el régimen específico establecido por la normativa vigente.

Un régimen con menos normas y procedimientos

La Resolución General 5900/2026 también deja sin efecto distintas normas anteriores relacionadas con el régimen de Depositario Fiel y modifica otras disposiciones vinculadas con el archivo y conservación de documentación aduanera.

Según ARCA, la actualización apunta a concentrar el sistema en un esquema más simple y reducir la carga operativa derivada de los procedimientos anteriores.

Desde el Gobierno señalaron que la modificación busca disminuir costos e intermediarios asociados al régimen y otorgar mayor libertad a los operadores para decidir cómo gestionar sus archivos.

Vigencia desde su publicación

La resolución establece que las nuevas disposiciones entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, mientras que su implementación se realizará de acuerdo con el cronograma que será informado en el micrositio de “Depositario Fiel” de ARCA.

Para importadores, exportadores y demás actores del comercio exterior, el cambio implica una reducción de pasos administrativos vinculados con la documentación aduanera y una mayor flexibilidad para organizar su conservación y archivo.