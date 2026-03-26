ARCA controlará transferencias entre cuentas propias: ¿cuáles son los nuevos límites?

Desde abril de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzará el control sobre las transferencias entre cuentas propias —tanto bancarias como billeteras virtuales— mediante un régimen informativo que obliga a las entidades financieras a reportar movimientos que superen determinados montos mensuales.

La medida no prohíbe transferir dinero entre cuentas del mismo titular, pero sí amplía el monitoreo fiscal automático cuando los movimientos exceden ciertos umbrales definidos por el organismo.

Cuáles son los límites que activan controles

Según la normativa vigente y la información difundida por medios especializados, los bancos y plataformas digitales deberán informar operaciones cuando los movimientos acumulados mensuales alcancen:

* $50.000.000 para personas humanas

* $30.000.000 para personas jurídicas

Estos valores contemplan el total mensual de ingresos, egresos, transferencias y también el saldo final de las cuentas al último día hábil del mes.

Es importante destacar que no se trata de un límite para operar: superar esos montos no implica una infracción automática, sino que habilita cruces de información fiscal y posibles requerimientos sobre el origen de los fondos.

Qué cambia desde abril

A partir del período fiscal abril 2026, el régimen informativo amplía los datos que las entidades deberán reportar a ARCA. Entre ellos:

* identificación completa del titular,

* cuentas asociadas (CBU o CVU),

* montos totales de ingresos y egresos,

* saldos mensuales visibles,

* tipo de movimientos realizados.

El sistema incluirá todas las operaciones que modifiquen el saldo disponible del usuario dentro de plataformas financieras o digitales.

Además, los montos en dólares o criptomonedas deberán convertirse a pesos al tipo de cambio oficial para evaluar si superan los límites establecidos.

Por qué ARCA controla incluso cuentas propias

Aunque transferirse dinero entre cuentas propias es una práctica legal y habitual, el organismo busca detectar inconsistencias entre los movimientos financieros y los ingresos declarados.

Si el volumen de operaciones resulta incompatible con el perfil fiscal del contribuyente, ARCA puede solicitar documentación respaldatoria o iniciar fiscalizaciones más profundas.

Los especialistas remarcan que el control se basa en el acumulado mensual, por lo que varias transferencias pequeñas pueden generar reportes si superan el umbral total.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Para evitar observaciones fiscales, los expertos recomiendan:

* conservar comprobantes del origen del dinero,

* justificar préstamos familiares o movimientos internos,

* controlar el total mensual transferido,

* verificar que los ingresos declarados coincidan con los movimientos bancarios.

En paralelo, el organismo ya comenzó a utilizar información financiera para recategorizaciones automáticas en el monotributo cuando detecta diferencias entre facturación y movimientos.

Clave: no hay prohibición, sí más control

El nuevo esquema no limita la cantidad de transferencias ni impone impuestos adicionales por mover dinero entre cuentas propias. Sin embargo, consolida un sistema de fiscalización basado en datos bancarios y digitales que aumenta la trazabilidad financiera de los contribuyentes.

En un contexto de creciente digitalización de pagos, el foco del organismo pasa a ser la coherencia fiscal entre ingresos declarados y movimientos reales.