Reestructuración millonaria, biocombustibles, Rosario Central, batalla entre concesionarias y gira a Vaca Muerta

La economía argentina atraviesa una transformación simultánea: empresas que reestructuran pasivos en dólares, multinacionales que redirigen inversiones hacia biocombustibles avanzados, provincias que intentan sostener empleo en medio de una fuerte caída de la recaudación y un sector automotor que, tras dos décadas cómodas, entra en una batalla despiadada por precio y posicionamiento.

El telón de fondo es contundente: caída del 13% real en el IVA y retracción del 8% en la recaudación total. Menos consumo, menos actividad y más competencia.

Rizobacter: consentimiento financiero y reestructuración por USD 40 millones

Rizobacter Argentina S.A. formalizó ante la CNV la reestructuración de sus Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, tras obtener el 76,18% de consentimiento de los tenedores (superando el 70% requerido). Así lo confirmó Ecos365 con documentos oficiales.

Pero el movimiento no es aislado: fuentes de la compañía admiten que el proceso alcanza unos USD 40 millones, incluyendo bancos, y que incluso ya está involucrado el banco más importante del sistema, según fuentes del mercado. La materialización de estos acuerdos le mejorará el perfil a la compañía

El 3 de marzo de 2026 será la Fecha de Liquidación. Allí se abonarán:

USD 46.869,90 en intereses devengados (equivalentes a $65,27 millones al tipo de cambio aplicable).

20% del capital (USD 760.773,45), unos $1.059 millones.

El saldo quedará en USD 3,04 millones, con un nuevo cronograma de pagos hasta septiembre de 2028. El objetivo: ganar aire financiero en un mercado restrictivo.

Louis Dreyfus: menos soja tradicional, más aceite para aviones

Mientras unos negocian deuda, otros invierten. Louis Dreyfus Company inauguró en Timbúes una nueva línea de molienda por USD 30 millones, encabezada por su COO Juan José Blanchard, junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

La ampliación suma 3.000 toneladas de capacidad, pero no para más soja convencional: el foco está en camelina, carinata, canola y girasol. El mundo demanda más aceite que harina, y el negocio está virando hacia biocombustibles avanzados como SAF y HVO.

Desde 2023 impulsan 70.000 hectáreas de camelina en Argentina en alianza con Camelina Company. El plan es exportar aceite procesado en Timbúes hacia Rotterdam para producir combustible de aviación sostenible que podría abastecer vuelos en Ámsterdam.

La apuesta también es logística: el complejo posee el mayor muelle de barcazas de la región, opera desde Santa Elena (Entre Ríos) y construye en General Paz (Córdoba) una planta de acopio de 3.000 toneladas conectada al Belgrano Cargas, cuya privatización interesa al consorcio cerealero.

Además celebran la profundización de la hidrovía a 40 pies: estiman un ahorro de USD 10 por tonelada.

Santa Fe: caída de actividad y estímulos fiscales

Con la actividad en retroceso, en Santa Fe más de 1.000 empresas se anotaron para descontar Ingresos Brutos mediante la factura de la EPE, con un potencial de hasta $80.000 millones, según confirmó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Además, el ministro apuntó que unas 200 empresas ya adhirieron al beneficio que permite descontar hasta el 100% del sueldo bruto de cada nuevo trabajador del impuesto a los Ingresos Brutos, sumando unos 300 empleados bajo este esquema.

La provincia intenta sostener empleo formal mientras la caída del IVA y de la recaudación total reflejan el freno de la economía real.

Reforma judicial trabada: “Ergo, nada”

En la Legislatura avanzó la renovación total de la Corte provincial, pero siguen empantanadas las reformas a los puntos que alimentan la llamada “industria del juicio”.

La interna del oficialismo —radicales, PRO y socialismo—, sumada al lobby de colegios profesionales (cuyos honorarios pagan las empresas), frena cambios clave como la modificación del plazo de caducidad de 45 días y límites a remuneraciones periciales.

Un industrial lo sintetizó ante Ecos365: “Ergo, nada”. Y agregó: “En Santa Fe el costo es por lo menos el doble que en Córdoba”. Desde Unidos aseguran que se acercaron posiciones y que harán honor al nombre que los aglutinan. Los más optimistas estiman que en la próxima sesión podría haber cambios.

“Hay compromiso de trabajarlo juntos, con proyecto serio. Que no cuide estrictamente a las ART, a pesar de que estamos dispuestos a conversar la caducidad. Pero la idea es que beneficie a la actividad privada, a los trabajadores y ponga la mirada en las comisiones médicas que hoy no funcionan bien”, apuntaron desde el oficialismo.

Desde el sindicalismo también hubo críticas. Un dirigente gremial que frecuenta estos meses el Ministerio de Trabajo para firmar despidos por caída de demanda e importaciones señaló: “Los profesionales del juicio laboral son los únicos que no entendieron que todos nos estamos ajustando para sobrevivir. Hoy hasta los gremios hemos aceptado que debemos cambiar estas normas”.

Autos: baja de USD 26.000 y guerra total de concesionarias

El sector automotor entró en fase de shock competitivo. Ford Argentina anunció bajas de hasta USD 26.000 tras la eliminación del impuesto al lujo y ajustes arancelarios.

Pero el dato más picante no es solo el precio: es la batalla entre concesionarias.

Tras años de pocos modelos y márgenes cómodos, la llegada de nuevas marcas y productos despertó a departamentos de marketing y agencias que durante casi dos décadas operaron sin presión real. Ahora pelean impacto, branding y posicionamiento como si fuera un lanzamiento tecnológico. El dueño de una de las principales concesionarias de la ciudad confesó en voz baja a Ecos365 que está analizando cambios incluso hasta en su estructura de marketing: “No logran entender que hoy el juego cambió”.

Presentaciones más agresivas, campañas más disruptivas y competencia feroz en un mercado que cayó 6% interanual en febrero. La mitad del precio de un auto sigue siendo impuestos, dicen los concesionarios. Y en el trasfondo late el debate político sobre empresarios “empresaurios” -según Milei- y márgenes de rentabilidad.

Con 22.000 empresas cerradas en dos años el mensaje es claro: vender más o desaparecer.

Rosario Central mueve tierras

Rosario Central finalmente vendió el terreno de Alberdi y Salta. Hoy solo tiene autorización municipal para movimiento de tierras. “No hay proyecto definido públicamente”, señalaron desde Planeamiento.

Las obras no las ejecuta el club sino la empresa compradora, que paga parte del acuerdo con infraestructura que la institución necesita, como ocurrió con la sede de calle Oroño.

Pesado Castro: adiós al histórico lote, hola Puerto Norte

La histórica concesionaria de la familia de Jorge Pesado Castro en Salta al 1300 —un lote de 1.700 m² con área de posventa y exposición— cambió de manos.

Un fideicomiso levantará allí un edificio premium de alta gama con múltiples amenities.

La posventa fue relocalizada y la empresa avanza en Puerto Norte con dos desarrollos de peso: un salón concesionario de casi 2.000 m² distribuidos en tres plantas y un salón comercial adicional de 1.000 m². El cambio refleja el nuevo paradigma: más experiencia de marca, menos taller tradicional en el centro.

Gira empresarial a Vaca Muerta

Santa Fe y Neuquén firmarán un acuerdo de colaboración. El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y su equipo, encabezarán una importante comitiva de empresarios santafesinos que viajará esta semana a Neuquén y Vaca Muerta para recorridas y networking con jugadores locales. También se firmará un acuerdo entre ambas provincias.

Energía, agroindustria y logística vuelven a cruzarse. En un país que cae en actividad pero no deja de reconfigurarse, cada sector busca su lugar en el nuevo mapa productivo.

La economía argentina no está quieta: está en plena mutación. Y la pulseada recién empieza.