"El acuerdo es relevante porque la UE es un socio estratégico para nuestras cadenas"

El avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a ocupar el centro del debate económico argentino. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario destacaron el impacto potencial que tendría para el complejo agroindustrial y para la generación de divisas.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, sostuvo que “para la Argentina, este acuerdo es especialmente relevante porque puede significar para el Mercosur un aumento estimado -en el corto plazo- de hasta 60.000 millones de dólares en exportaciones”.

Según el dirigente, la Unión Europea representa un socio estratégico para las cadenas agroindustriales del país y un destino clave para productos de mayor valor agregado. “La Unión Europea es un socio estratégico para nuestras cadenas agroindustriales y un destino clave para productos de mayor valor agregado, como la harina de soja y el biodiesel”, afirmó.

Más competitividad y valor agregado

El acuerdo contempla la reducción progresiva de aranceles y la ampliación de cuotas para diversos productos agroindustriales. En ese marco, Bortolato destacó que la mejora en las condiciones de acceso al mercado europeo podría traducirse en un incremento sustancial de las exportaciones.

“La reducción de aranceles y la ampliación de cuotas mejorarán nuestra competitividad con un aumento en las exportaciones de productos granarios, harinas, carnes y leche, entre otros productos. Esto significará más producción, más empleo y una mayor actividad logística”, subrayó.

Para la región núcleo y particularmente para el polo agroexportador del Gran Rosario —principal complejo portuario del país— el impacto sería directo. Un mayor flujo exportador implicaría más movimiento en puertos, transporte, acopios e industrias procesadoras, fortaleciendo la cadena de valor.

Un marco de previsibilidad para invertir

Bortolato también vinculó el acuerdo internacional con el contexto de reformas internas que busca impulsar el Gobierno. En ese sentido, consideró que la apertura comercial puede potenciarse si se acompaña con un entorno macroeconómico estable y reglas claras para la inversión.

“Si a esto le sumamos un marco de modernización laboral y estímulos a la inversión para las PYMES como el que ofrece el RIMI, se consolida un escenario de mayor previsibilidad para crecer y de excelentes expectativas para desarrollar la producción agroindustrial y ganadera en nuestro país”, afirmó.

Desde la Bolsa rosarina remarcan que la combinación de acceso a mercados, reducción de costos estructurales y estímulos a la inversión puede transformar al sector agroindustrial en uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo en la próxima década.