Claves del día: Hidrovía en su momento definitivo, juicios laborales sin acuerdo y Caputo consigue tasas de Primer Mundo

Argentina vive una jornadas clave en tres frentes: infraestructura estratégica, reforma judicial laboral y financiamiento soberano.

Hoy se abre una instancia decisiva en la licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor por donde sale cerca del 80-90% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso apunta a concesionar por 25 años el dragado y balizamiento bajo esquema sin subsidios estatales, con inversiones millonarias y un impacto directo en costos logísticos, competitividad y generación de divisas. La definición no es técnica: es estructural para el modelo exportador argentino. Según la mayoría de los actores involucrados ya está definido el resultados sin demasiadas sorpresas sobre el posible ganador, que se comprobará con la apertura de sobres.

Santa Fe: reformas laborales que no logran despegar

En paralelo, en la provincia de Santa Fe persisten diferencias dentro de la coalición Unidos que volvieron a postergar cambios de fondo en los denominados juicios laborales.

La discusión —en la comisión que preside Joaquín Blanco— gira sobre dos puntos sensibles:

Reducir drásticamente el plazo para iniciar acciones vinculadas a riesgos de trabajo (hoy 2 años).

Establecer límites claros a los honorarios de peritos.

Radicales, socialistas y sectores del PRO no logran consensuar reformas profundas y evitan, por ahora, lo que empresarios llaman “maquillaje normativo”. La demora refleja tensiones internas más que resistencia opositora. Anoche, a última hora, desde los todos los espacios reconocieron a Ecos365 que existe “voluntad” de introducir cambios y que no sean sólo figurativos.

La bronca mayor estuvo centrada en que en momento de las negociaciones se había eliminado la modificación del plazo de caducidad de 45 días hábiles (dejan los 2 años de prescripción actuales) y dejaba una ventana para que los jueces puedan establecer remuneraciones a los peritos sin límites. Ambos puntos son justamente los centrales del debate. Los mensajes de Whatsapp comenzaron en distintos grupos de chat enardeció a más de uno y no sólo empresarios. El fuerte lobby de las entidades que aglutinan a los profesionales parecían que lograban mantener el status quo, como ocurrió con la reforma de la Constitución.

Sin embargo, al final del día las partes parecieron ir cediendo y ahora se especula que para la próxima sesión de Diputados puedan definirse un proyecto con cambios reales. La discusión también se demoró por la aprobación de los pliegos de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

Caputo y la deuda al 5,74% anual en dólares

En el frente financiero, el ministro Luis Caputo logró algo que el mercado mira con lupa: colocó otros US$ 250 millones del Bonar 2027 (AO27) en el mercado doméstico a una tasa nominal anual del 5,74% en dólares.

El dato es potente por varias razones:

El bono paga cupón del 6% anual en dólares con pagos mensuales.

Se negocia sobre la par (por encima de 100), señal de fuerte demanda.

Vence en octubre de 2027, antes de la próxima elección presidencial, reduciendo el riesgo político percibido.

En un país con riesgo país en 554 puntos básicos, conseguir financiamiento en dólares al “5 y pico” por ciento anual luce como una tasa casi de economía normalizada. El mensaje implícito: el mercado local financia, pero bajo condiciones políticas muy específicas.

Dólar firme y carry trade bajo presión

A nivel internacional, datos de empleo en EE.UU. impulsaron compras de bonos del Tesoro y caída de tasas largas (3,5% a 1 año; 4% a 10 años). Sin embargo, el dólar global se fortaleció frente a la mayoría de las monedas.

En Argentina, el impacto fue directo: subieron el oficial, el MEP y el contado con liqui, con brechas mínimas pero presión creciente sobre quienes apostaban al carry trade en pesos.

El Banco Central compró dólares en el mercado oficial, pero perdió reservas por pagos y movimientos financieros. Las tasas de plazos fijos retrocedieron, mientras los depósitos en dólares muestran mayor dinamismo que los colocados en moneda local.

Acciones débiles, bonos firmes

Los bonos soberanos continúan en alza moderada, pero el riesgo país no baja. En cambio, la Bolsa porteña y las ADR argentinas en Nueva York operan en rojo, reflejando dudas sobre consumo, actividad y expectativas de inflación.

El equilibrio frágil

Hidrovía, reforma laboral y deuda en dólares al 5,74% anual no son temas aislados. Son piezas del mismo rompecabezas: competitividad exportadora, seguridad jurídica provincial y financiamiento del Estado. El mercado financia. La política negocia. Y el dólar observa.