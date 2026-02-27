Hidrovía: se presentaron tres ofertas para la concesión, todas de capitales "100% privados"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que el Gobierno tomó conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal, el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino.

“Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región”, señaló el funcionario.

Según detalló, se presentaron tres oferentes, todos de capitales 100% privados y de origen internacional, que manifestaron su disposición a realizar una inversión estimada en USD 10.000 millones durante los próximos 25 años.

Inversión y respaldo institucional

Caputo destacó que las empresas interesadas proyectan un plan de inversión de largo plazo orientado a modernizar y optimizar la infraestructura y operatividad del sistema fluvial. La Vía Navegable Troncal es estratégica para el complejo agroexportador, ya que por ese corredor se transporta la mayor parte de las exportaciones de granos, subproductos y derivados industriales del país.

El ministro subrayó además que el proceso licitatorio contó con un amplio respaldo institucional y sectorial. “Hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo de, entre otros, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina, Cámara de Puertos Privados, agroexportadores y gobiernos provinciales; además de haber obtenido una auditoría de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento de entidades representativas del agro, la industria y el comercio exterior refuerza la legitimidad del proceso.

Competitividad y logística

Para el titular del Palacio de Hacienda, el avance en la concesión de la Hidrovía representa un punto de inflexión en materia de competitividad y costos logísticos.

“Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones”, sostuvo.

La modernización del sistema de dragado, balizamiento y señalización es considerada clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de navegación y abaratar costos de transporte, factores determinantes para el complejo agroindustrial y las economías regionales.