Reforma laboral y autos 0km: anticipan baja de precios en autos premium si cae el "impuesto al lujo"

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Reforma laboral la eliminación del impuesto interno que grava a los autos 0 km considerados de “alta gama” o “lujo”. Esta medida —si es aprobada por el Senado— implica que a partir del primer día hábil del mes siguiente a la promulgación de la reforma dejarán de aplicarse tributos que, en algunos casos, representaban un componente importante del precio final.

Este impuesto, instaurado en la última década, llegó a afectar de manera significativa a los vehículos más costosos del mercado argentino, distorsionando precios y la estructura de oferta. En 2025, el Gobierno ya había reducido parcialmente la carga tributaria al suspender una de sus escalas y bajar la alícuota en la segunda, pero ahora la intención es eliminarlo por completo.

Impacto potencial en los precios de autos 0 km

La eliminación total de este tributo podría hacer que los vehículos de alta gama bajen de precio entre un 15% y un 25% en las semanas posteriores a la promulgación de la ley. Esta reducción podría verse también, aunque en menor medida, en segmentos de pick-ups o SUV de alta gama, que compiten directa o indirectamente con los autos que dejarían de pagar tributo.

Hasta ahora, el impuesto interno tras 12 años de vigencia había generado efectos distorsivos: las automotrices y concesionarias, para evitar que determinados modelos superen el umbral gravado, ajustaban sus listas de precios artificialmente o mantenían unidades “topeadas” —con precios virtuales— justo por debajo del límite del impuesto. Esa práctica se vería al menos parcialmente revertida con la eliminación del impuesto.

Contexto del impuesto y su rol en el mercado argentino

El llamado “impuesto al lujo” no es nuevo: aunque existía desde antes, cobró notoriedad cuando a finales de 2013 se aumentaron fuertemente las alícuotas, convirtiéndolo en un gravamen significativo sobre modelos de mayor valor. Desde entonces, su aplicación se volvió un factor clave en las decisiones de precios y estrategia comercial de las marcas.

Con la eliminación propuesta, el segmento de vehículos afectados quedará libre de ese tributo, lo cual podría incentivar la reactivación de ventas de autos premium, un sector que estaba prácticamente paralizado ante la expectativa de bajas de precios.