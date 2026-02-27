Región Núcleo: Lluvias, recuperación y desafíos trascendentales para la soja

Según el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fechado el 26 de febrero de 2026, las precipitaciones acumuladas en febrero marcaron una recomposición del régimen hídrico en la Región Núcleo, con un promedio de 103 mm frente a una media histórica de ~120 mm para este mes.

El aporte de agua fue desigual, con zonas como Montes de Oca (177 mm), Bengolea (171 mm) y Carlos Pellegrini (167 mm) recibiendo acumulados superiores al promedio, mientras que otras áreas experimentaron registros por debajo de 80 mm, lo que limita la recuperación de algunos cultivos.

Soja de segunda: condiciones y expectativas

Tras semanas de déficit hídrico que había dejado a la soja de segunda estancada, las lluvias permitieron que el cultivo retome el crecimiento, aunque la recuperación no es tan contundente como la observada el año pasado.

Técnicos del sector destacan que el cultivo vuelve a crecer en muchos lotes que habían estado aletargados, señalando que aquellos que recibieron entre 40 y 50 mm recientemente están empezando a desarrollarse.

Si se mantienen las condiciones favorables y continúan las precipitaciones, la soja de segunda podría acercarse a desempeños de alrededor de 35 qq/ha, aunque con importantes diferencias zonales.

No obstante, la proyección final sigue supeditada a las lluvias de marzo, ya que sin aportes adicionales la recuperación podría ser limitada.

Soja de primera y daños puntuales

La soja de primera presenta una recuperación desigual:

En áreas que sufrieron eventos severos de viento y granizo —principalmente desde Armstrong hasta Inriville y sectores del centro-sur santafesino— los daños a la soja de primera se mantienen significativos, con rindes estimados sustancialmente por debajo de lo esperado.

En algunas zonas con lluvias más regulares, como Carlos Pellegrini o Bombal, las estimaciones de rendimiento aún pueden ubicarse entre 45 y 50 qq/ha, cifras destacables dadas las condiciones climáticas del verano.

Conclusión

Las lluvias de febrero aportaron un alivio necesario al suelo y al desarrollo de los cultivos en la Región Núcleo, pero la recuperación es parcial y heterogénea.

La soja de segunda muestra signos claros de restablecimiento, aunque su potencial final depende críticamente de cómo se comporte el clima en marzo.

La soja de primera y otros cultivos presentan recuperaciones mixtas, con algunas áreas aún bajo estrés por eventos climáticos adversos.