Pax monetaria del BCRA: tasas en pesos caen y se abre nueva estrategia financiera

El término “pax monetaria” refiere a un escenario de mayor tranquilidad y liquidez en la economía, donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha relajado su política monetaria ante un contexto financiero más estable.

En las últimas semanas, el BCRA “abasteció de pesos al mercado”, lo que permitió que las tasas a corto plazo—especialmente la caución interbancaria—pasen de niveles cercanos al 40% anual a alrededor del 21,3% anual. Para los pequeños ahorristas las tasas en pesos se acercan ya al ~30% anual, y en algunos casos las empresas acceden a financiamiento por debajo del 40%.

Este cambio se da en un contexto en el que el dólar ha mostrado una tendencia a la baja o estabilidad en torno de los $1.390-1.430 para el oficial, lo que reduce la presión sobre los activos dolarizados y permite un enfoque distinto en los instrumentos en pesos.

Por qué bajaron las tasas y qué significa para los mercados

* Mayor liquidez en el sistema financiero: el BCRA ha implementado operaciones de mercado abierto que inyectaron pesos al sistema, reduciendo la escasez de liquidez que presionaba al alza las tasas.

* Decisiones de política económica: la ausencia de instrumentos a tasa fija en algunas licitaciones y el uso de otros títulos generó señales al mercado de que se busca un funcionamiento más fluido de la plaza de pesos, con menor costo de financiamiento.

* Expectativas de inflación más moderadas: aunque la inflación sigue siendo elevada en términos históricos, hay señales de que la tendencia podría continuar hacia niveles más bajos en próximos meses, lo que ayuda a justificar tasas menores.

Esto se traduce en condiciones de financiamiento menos onerosas para empresas y deuda pública, y tasas de remuneración de instrumentos en pesos que son mucho más bajas que hace semanas.

Cómo aprovechar el nuevo contexto de tasas en pesos

* Ahorristas tradicionales: los plazos fijos y otros instrumentos de bajo riesgo ahora rinden menos en términos nominales, lo que obliga a evaluar alternativas como bonos ajustados por CER o títulos duales para obtener mejores retornos reales.

* Inversionistas institucionales: la compresión de la curva en pesos hace que instrumentos a tasa fija o CER se vuelvan más atractivos, especialmente si las expectativas de inflación se moderan.

* Empresas y créditos: menores tasas implican un costo de financiamiento más bajo, lo que puede incentivar proyectos de inversión o capital de trabajo a tasas más manejables.

Sin embargo, riesgos persisten: si la inflación no continúa bajando o si se revierte la pax cambiaria, las tasas podrían volver a subir, afectando las estrategias de inversión y endeudamiento.