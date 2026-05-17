YPF, apuestas online y costos al rojo vivo: el círculo rojo acelera entre negocios y tensión

El aplauso cerrado no fue solamente para Horacio Marín. Fue, también, para una idea de país que parte del empresariado argentino vuelve a mirar con entusiasmo después de mucho tiempo. El presidente y CEO de YPF cerró una disertación de casi dos horas en Punta Barranca, durante la cena de IDEA Rosario, de pie frente a más de 150 empresarios y ejecutivos que lo escucharon hablar de eficiencia, inversiones, Vaca Muerta y productividad como si estuviera relatando un caso de Silicon Valley, pero con pozos petroleros en Neuquén.

La escena tuvo algo de liturgia empresarial. Números contundentes, relatos familiares, anécdotas descontracturadas y un mensaje repetido varias veces: la Argentina todavía puede producir a escala global si baja costos y gana eficiencia.

Y ahí apareció Santa Fe BIO. Marín habló especialmente del proyecto de biocombustibles impulsado en San Lorenzo y dejó entrever que podría replicarse incluso en otras plantas como Refinor. El CEO de YPF también dejó abierta la posibilidad de que la petrolera participe activamente en la segunda etapa de financiamiento del proyecto, donde se necesitarían unos 300 millones de dólares para acelerar definitivamente el desarrollo de la planta.

Todo esto ocurrió el mismo día en que YPF anunciaba una inversión de USD 25.000 millones para Vaca Muerta, el mayor RIGI presentado hasta ahora, con la expectativa de multiplicar por cuatro la producción de la compañía.

Los empresarios tomaban nota. Porque mientras YPF habla de miles de millones, el resto del sector privado sigue atrapado en discusiones mucho más básicas: tarifas, costos, impuestos, cajas previsionales y supervivencia operativa.

Marín también confirmó que YPF Agro no será vendida, luego de que las ofertas recibidas no resultaran atractivas. La decisión ahora es otra: convertirla en una estructura independiente, con CEO propio y un plan específico de eficiencia, siguiendo la lógica que hoy aplica la petrolera en toda su reorganización corporativa.

En IDEA también llamó la atención otro protagonista inesperado: Alejandro Fantino. El conductor apareció casi en silencio, ya comenzada la charla, se movió con perfil bajísimo, pero no pasó desapercibido. Mucho menos porque el propio Marín lo mencionó varias veces durante la exposición, recordando conversaciones y entrevistas recientes. Todo eso mientras compartían el salón el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Pero mientras unos celebran inversiones récord, otros empiezan a sacar cuentas con preocupación.

Porque la gran obsesión del empresariado hoy tiene nombre y apellido: costos y demanda deprimida.

Y el tema ya escaló a un nivel que incomoda incluso a instituciones históricamente intocables. La discusión con colegios profesionales y cajas previsionales dejó de ser un murmullo privado para transformarse en un frente político y económico concreto.

La semana pasada, después de varias idas y vueltas, se llegó a un acuerdo entre la “Caja” Previsional, como la denominan los propios ingenieros y arquitectos, y la Municipalidad de Rosario para intentar destrabar el conflicto generado por el decreto impulsado por Javkin, que básicamente elimina la obligación del municipio de controlar si los desarrolladores están al día con aportes y cajas profesionales. La lógica oficial es clara: que cada colegio o caja ejerza directamente ese control. Y rápido de reflejos, el titular de la Caja Previsional Picarelli, entendió lo que se le podría venir de sus propios colegas. Habrá que ver cómo reaccionan Colegios y otras cajas.

Detrás de esa discusión aparece algo todavía más profundo: el empresariado ya no quiere seguir pagando costos que considera desproporcionados.

Un ejemplo que circuló fuerte entre desarrolladores fue el de un proyecto valuado en 700 millones de pesos. El arquitecto habría cobrado unos 15 millones por tres meses de trabajo. Pero el problema vino después: por aportes calculados sobre el total de obra, la empresa terminó pagando casi 150 millones adicionales.

Y ahí explotó la discusión. En un contexto donde todos ajustan márgenes, reducen estructuras y congelan inversiones, las cajas previsionales empezaron a quedar bajo la lupa. Más aún cuando empiezan a circular versiones sobre posibles avances desregulatorios del ministro Federico Sturzenegger sobre el sector a partir de julio. De hecho se comenta que llamó en los últimos días a autoridades locales para interesarse en el tema. ¿Lo tomará como caso testigo?

Algunos empresarios incluso empiezan a preguntarse algo que hasta hace poco parecía tabú: qué hacen exactamente las cajas con los fondos multimillonarios que administran. Si bien nadie duda de la honorabilidad de las autoridades que conducen la “Caja”, creen que podrían servir, en parte, para "mover la rueda" del propio sector securitizando proyectos o desarrollos inmobiliarios.

Mientras tanto, la economía real sigue mostrando señales contradictorias. En algunos sectores industriales aparecieron leves mejoras de actividad durante el último mes. Pero el problema energético volvió a encender alarmas. El precio del gas para industrias alcanzó valores cercanos a USD 22, niveles incluso superiores a los peores momentos de la guerra en Ucrania (USD 17).

En este contexto, uno de los empresarios más importantes del retail en la región se me acercó y me comentó una idea para reactivar el consumo. “¿En lugar de volver a proponer una rebaja de los aportes y contribuciones patronales destinamos esos fondos por unos 3 a 6 meses para que vaya al bolsillo del trabajador? Es una forma de aumentar sin que vaya a inflación y mover la rueda”, explicó.

Un conocido tributaria escuchó el planteo y dijo que no lo veía muy viable porque es el segundo ingreso después de IVA también para provincias y municipios. Pero admitió que la política podría entender que todos se verían favorecidos por la mejora del consumo. Habrá que ver si alguien toma esto y lo transforma en proyecto para mover una demanda que viene golpeada y endeudada.

Todo esto en un mayo que ya describen como el más frío de los últimos 30 años. Las distribuidoras intentan coordinar con industrias para evitar cortes, pero nadie descarta interrupciones parciales durante los próximos días ante la prioridad residencial del sistema.

En paralelo, Rosario también vive su propia reconversión urbana. El proyecto de la costanera norte finalmente empezó a moverse. La inciativa impulsada por Pullaro y Javkin recibió cuatro ofertas y la mejor quedó incluso un 10% por debajo de lo previsto en el pliego, una señal que el municipio leyó como positiva pese a las críticas de kayakistas, vecinos y organizaciones ambientales. La demolición del bar Mordisco ya funciona como símbolo visible del inicio de esa transformación.

Y no es el único movimiento. La familia Solans, dueño de varios hoteles en la ciudad como en Córdoba y Buenos Aires, reactivó conversaciones para desarrollar el histórico terreno de San Lorenzo y Corrientes, donde funcionaban una vieja estación de servicio y estacionamiento. El nombre que más circula es Grupo Madero, con un esquema mixto que incluiría oficinas, hotel y espacio comercial.

A eso se suma otro lanzamiento que genera expectativa dentro del ecosistema empresario: “Nodo, Ecosistema Productivo”, el nuevo parque industrial y logístico impulsado por Nasini. Marcos Nasini, junto con el constructor Mariano Schor, explicaron cómo será el proyecto que lanzan en Villa Gobernador Gálvez. El proyecto busca romper con la lógica tradicional de los parques industriales y posicionarse como un sistema integral de eficiencia productiva, con infraestructura centralizada, logística integrada y foco en la industria alimenticia e industrial.

El desarrollo contempla sectores diferenciados para polo alimenticio e industrial, acceso logístico estratégico al corredor sur del Gran Rosario y servicios centralizados para reducir costos operativos. Además, se destaca conectividad con rutas, cercanía a industrias, infraestructura hídrica propia, fibra óptica, control 24/7 y subestaciones eléctricas para garantizar continuidad operativa.

El acompañamiento de la macro

Los últimos datos del Banco Central volvieron a encender ruido en economistas y operadores. Tras conocerse el primer dato de desaceleración inflacionaria en diez meses, el BCRA aprobó ganancias contables por $35,8 billones y transfirió $6 billones al Tesoro.

La operación dejó varias señales incómodas. Primero, porque vuelve a mostrar un Banco Central subordinado a las necesidades fiscales del Gobierno. Segundo, porque contradice parcialmente el discurso oficial de fortalecimiento del balance de la entidad. Y tercero, porque mantiene dudas sobre el verdadero ancla monetaria del programa económico.

Aunque abril marcó una inflación de 2,6% y mayo podría mostrar otra desaceleración, economistas siguen advirtiendo que perforar el piso del 2% mensual será extremadamente difícil con ajustes pendientes en tarifas y transporte.

Las provincias también empiezan a mostrar fatiga financiera. Los ingresos reales cayeron 16% en dos años y el ajuste provincial ya empieza a parecerse demasiado a un modelo de supervivencia permanente.

Mientras tanto, el mercado se reconfigura.

Casino Puerto Santa Fe finalmente desembarcó en el negocio de apuestas deportivas online tras recibir autorización provincial. En el sector entienden que el juego digital será una de las nuevas fronteras de competencia fuerte en Santa Fe.

Algo similar empieza a pasar con el negocio automotor.

Las marcas chinas avanzan agresivamente, aparecen descuentos, bonificaciones y estrategias comerciales mucho más agresivas para un mercado donde ya descuentan menor volumen que en 2025. En ese contexto, la familia Vázquez, a través de Neostar, inauguró un nuevo concesionario de Suzuki y Subaru en Funes mientras avanza con la apertura BYD en la ciudad de Santa Fe.

La apertura económica empieza a cambiar jugadores, marcas y reglas.

Y algo parecido sucede en salud.

Los rumores sobre posibles modificaciones al PMO (programa médico obligatorio) generaron enorme inquietud en clínicas, prepagas y prestadores, también en la sociedad, en medio de un escenario donde cada vez más familias tienen dificultades para afrontar gastos médicos.

En ese contexto, se ven movimientos como el reposicionamiento regional del Grupo Emerger empiezan a leerse como señales de adaptación anticipada frente a un sistema que sufre también el impacto de precios y caída de la actividad económica.

Finalmente, otra señal relevante apareció desde el sistema financiero provincial. El Banco de Santa Fe se sumó al esquema impulsado por el Ministerio de Economía provincial para refinanciar deudas de trabajadores estatales. La medida busca contener un contexto donde la mora empieza lentamente a crecer y donde mutuales y entidades financieras observan con atención el deterioro del ingreso disponible.

Porque mientras algunos hablan de inversiones récord, parques industriales y Vaca Muerta, la economía cotidiana todavía sigue haciendo cuentas para llegar a fin de mes.

Y esa es, probablemente, la gran contradicción argentina de este momento: un país capaz de anunciar miles de millones de dólares en inversiones mientras gran parte de sus empresas todavía discute cómo sobrevivir al próximo costo fijo.