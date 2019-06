Marcela Baños contó que fue violada cuando tenía 21 años y que se salvó de un red de trata. La conductora se animó a hablar por primera vez de este episodio en televisión.

Invitada al programa Intrusos (América), Baños reveló que fue violada cuando tenía 21 años.

“Una persona que conocí en el colectivo me convocó para participar en Miss Argentina –recordó–. Me llevaban a una casa donde me decían que me iban a enseñar a desfilar; me ponían libros en la cabeza para lograr el equilibrio, como a las modelos. En un momento de «la clase» me daban un té y me drogaban. Me decían que era para relajarme. Sucedió varias veces, porque en una me desperté y tenía una persona encima mío. Fue terrible aceptar que fui violada”.

"Estoy segura de que eran de una red de trata. Fue muy difícil salir adelante, pero encontré refugio en el trabajo y en mis perros", agregó la conductora de Pasión de sábado (América).