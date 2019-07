Tras la muerte de un perro de raza caniche abandonado por sus dueños en un departamento de la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, y el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Juan Carlos Caperochipi, dispusieron bajo la Ley Nacional 14.346 que se investigue de oficio la muerte del animal.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana y fue denunciado por Rescatistas Independientes de dicha ciudad a través de las redes sociales. También hicieron público el caso de otro perro que apareció atado y con alambre alrededor de su hocico, según publicó Cronica.com.ar.

El animalito no pudo sobrevivir y murió de hambre y sed (Cronica.com.ar).

Caperochipi dispuso que la funcionaria de la Oficina de Delitos Complejos de la Fiscalía de Comodoro, María Inés Bartels, investigue los casos de oficio, por lo que se iniciaron el fin de semana dos causas separadas en las que se busca identificar a los responsables del maltrato animal e imputarles el delito, que tiene previstas penas que van desde los 15 días a un año de prisión.

Bartels se reunió con los veterinarios Basilio Stankewitsch y Jorge Ferrus, que fueron los que informaron el estado de salud de los dos animales. El perro atado con alambre en su hocico se encuentra en grave estado.

“Hay que aclarar que es un delito; la gente evidentemente no sabe que es un delito y nosotros muchas veces no intervenimos porque no nos enteramos o porque nadie denuncia; en este caso tomamos conocimiento por las redes sociales”, dijo Bartels.

La funcionaria de Fiscalía aclaró que “no alimentar al animal implica dejarlo morir porque el animal no se puede alimentar por sí solo”. Invitó a los vecinos a comunicarse al 911 o al 101 “porque es un delito como cualquier otro, y el Policía tiene la obligación de tomarle la denuncia”.

En el caso de que una comisaría no tome la denuncia, los vecinos se pueden acercar al Ministerio Público Fiscal. “Siempre se pide que sea por Policía porque ellos pueden investigar en el momento. Cuando se toman las denuncias en la Fiscalía, no tenemos nosotros los medios para hacer una investigación directa”, añadió la funcionaria.