El 28 de julio próximo se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra las Hepatitis y en este marco están previstas actividades en Rosario desde este viernes.

Bajo el lema "El enemigo es no saber", el grupo Hepatitis Rosario advirtió: "La Hepatitis C tiene cura. La Hepatitis B tiene vacunas y tratamiento. Pero ambas prácticamente no dan síntomas evidentes de su maligna presencia, hasta que puede llegar a ser demasiado tarde".

En ese sentido, subrayaron: "El enemigo no es la enfermedad en sí, sino la ignorancia sobre las mismas. Cuando preguntamos: Señor, señora, jóvenes, ¿Saben si tienen Hepatitis B ó C? La mayoría de las respuestas son negativas".

El Hospital Centenario, la Municipalidad de Rosario y el Rotary Rosario conmemorarán el Día Mundial de la Hepatitis, llevando a la población en forma gratuita, detección de Hepatitis C y vacunación de Hepatitis B.

El cronograma:

En el hospital Provincial del Centenario (Urquiza 3101) este viernes de 9 a 12 en el hall de ingreso habrá detección de Hepatitis C (test rápido) y Vacunación Hepatitis B.

En la Plaza Montenegro, también este viernes de 10 a 13, la Municipalidad de Rosario coordinará pruebas de detección de Hepatitis C (serología) y Vacunación Hepatitis B.

El Rotary Rosario realizará pruebas de detección en Oroño y Santa Fe el sábado 27 y domingo 28 de 9 a 13.