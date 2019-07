Un pedacito del Rosedal puede crecer en casa. Es que la Municipalidad de Rosario entregará gajos y esquejes de las rosas que florecen en el Parque Independencia este viernes, de 10 a 12 en el marco de la poda que se lleva adelante por el invierno. La actividad se suspende por lluvia.



Tras el comienzo de la poda de invierno que permitirá que los más de siete mil rosales florezcan una vez más en primavera, la Municipalidad de Rosario convoca a que los rosarinos que se acerquen al Rosedal para llevarse en forma gratuita un tallo para plantar en su casa.



De acuerdo a lo que explicaron fuentes oficiales, la poda es muy importante para la correcta floración posterior, que se da en la primavera. Estos trabajos, llevados adelante por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, se hacen en temporada invernal, permitiendo luego que cada especie tenga una refloración en distintas épocas del año, tal se sostuvo desde el inicio de los trabajos hasta aquí.



También, desde el área municipal brindaron consejos para plantar los gajos:



Identificá la base del gajo, las yemas deben mirar al cielo y los aguijones apuntar hacia abajo. Con una tijera pequeña, realizar un corte en la base en forma de cruz, esto favorece el desarrollo de las nuevas raíces.



Para preparar la tierra, elegir una que sea rica en nutrientes, debe ser suelta, es decir, que no se formen cascotes. Lo ideal es usar sustrato: tierra buena con perlita y arena de río (puede incluir turba, pero no compost). Armar un pozo en la tierra con un palito o lápiz, al plantar el gajo, colocar 2 yemas bajo tierra (1/3 aproximadamente), y por lo menos 3 o 4 yemas tienen que permanecer sobre la superficie de la tierra.



Cubrir el esqueje con una botella de plástico a modo de efecto invernadero.



Los gajos deben tener luz, pero no sol directo, una o dos veces por semana humedecer la tierra sin mojar los gajos, las macetas deben estar a resguardo del viento, a los tres meses la planta echa raíces, dejar en macetas al menos 1 año, se deben podar durante el mes de julio.