Convenio para que las víctimas de la violencia reciban asistencia integral

En diálogo con Rosario3.com la concejala Nin resaltó que la asignación presupuestaria será de 5 millones de pesos para el último cuatrimestre de este año y que el año que viene el presupuesto no podrá ser menor a los 15 millones de pesos.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el secretario general, Pablo Javkin, confirmó que este jueves se oficializa la unión de ambas administraciones para atender las necesidades de aquellas personas que padecieron el delito. “Acordamos un protocolo de atención en un mismo lugar físico, ante una sola referencia a fin de no revictimizar a esa persona haciéndola deambular en distintas oficinas”, explicó y advirtió que aún no cuentan con el espacio pero en breve ya tendrán novedades sobre el inmueble.

