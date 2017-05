Aceleran la asistencia en Melincué para sacar el agua de áreas urbanas

Además, dijo que desde su localidad no tenían forma de comunicar la urgencia o cruzar a las autoridades: "Nosotros no tenemos plata para comprar medios de comunicación", se excusó.

Anteriormente, Rébora había expresado públicamente que se sentía “abandonado” por la administración santafesina: "No puedo creer que por ser de otro partido nos abandone el gobierno provincial".

"Sacar el agua de Melincué tiene muchas dificultades, es como un plato sopero, no tiene una salida natural. El agua supera el nivel y por eso se pasa las defensas", analizó.

“El presidente comunal no está a la altura, es una vergüenza", espetó Enrico, y añadió que sólo sigue en su cargo por un amparo ya que tiene una condena en primera y segunda instancia por “permitir abrir prostíbulos”.

“Rébora no está gobernando. Ante esta situación los ciudadanos reclaman que los políticos trabajemos codo a codo", apuntó en el programa La primera de la tarde y opinó que “Melincué hoy no tiene jefe comunal, se está gobernando desde Bomberos voluntarios”.

El legislador aseguró en Radio 2, en relación a Rébora, que se trata de una persona “que no está gobernando”, “desequilibrada”, y con condenas de la Justicia.

