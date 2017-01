Acupuntura: ¿prevenir y tratar?

La acupuntura es una práctica sanitaria milenaria, que, junto a otras como la fitoterapia, los masajes Tui Na, ejercicios físicos, la meditación engloban la Medicina Tradicional China (MTC). Al respecto, el Lic. En Kinesiología Cristian Espejo, explicó a Rosario3.com que el método más conocido “es la aplicación de agujas de distinto tamaño en la superficie corporal del paciente, en puntos específicos y con el propósito de equilibrar las irregularidades que se diagnostican en el paciente”.

Según el profesional especializado en la materia, esta práctica aporta una gran cantidad de beneficios al paciente. “El aporte principal es filosófico, ayuda a entender la salud del ser humano en forma holística, integral, y con una íntima relación con la naturaleza. Además, rompe el concepto de salud/enfermedad tal como lo concebimos en Occidente. No se trata de contradecir a la Medicina Occidental, sino más bien de dar un enfoque diferente a las intervenciones sanitarias”.

Para conocer más sobre esta práctica propia de la Medicina Tradicional China, le consultamos al Lic. Espejo varias cuestiones a tener en cuenta.

¿Cualquier persona puede realizarse esta práctica médica? ¿Para quiénes está indicada?

Puede realizarse a todos y todas. Siempre atendiendo a la persona y no estandarizando los tratamientos. Hay puntos de acupuntura que en embarazadas que no hay que tocarlos.

Además, si el paciente manifiesta miedo o la superficie cutánea no permite la aplicación de agujas, se pueden utilizar los mismos principios para la aplicación de calor (moxibustión), corriente eléctrica (electroacupuntura), presión manual (digitopuntura), ventosas o acción a distancia mediante microsistemas (manopuntura, auriculoterapia, craneopuntura, etc.).

¿Esta práctica puede articularse con la medicina convencional?

No sólo puede articularse, sino que debe hacerlo. La parte "dura" de la Medicina Occidental reniega de este tipo de prácticas e incluso del psicoanálisis freudiano. Lo cierto es que no todo puede diagnosticarse a través del método científico, del diván o desde la observación de la MTC. Y también es importante entender que no todo diagnóstico debe definir a las personas como "sanas o enfermas". La salud es dinámica, integral (mente/cuerpo) y personal.

Desde este concepto es que nace la Psiconeuroacupuntura (PNA), creada por Juan Pablo Moltó, que en los últimos años ha tenido una expansión importante en varios países. La PNA se presenta como protagonista en la búsqueda de un diálogo constante entre las Neurociencias, la Medicina Tradicional China y la Medicina Occidental.

¿Cada cuánto deben realizarse las sesiones? ¿El tratamiento tiene una duración determinada?

Existe una adaptación de esta milenaria práctica a nuestras costumbres, nuestra visión de ver la salud. Es por ello que es cada vez más común encontrar Kinesiólogos/as que utilizan la acupuntura en su consultorio, complementando las técnicas kinésicas convencionales.

No pasará mucho tiempo para que exista mayor flexibilidad en las áreas de Psicología y Medicina Clínica para la integración de estas prácticas en sus consultorios.

La frecuencia y duración es variable y depende del diagnóstico. Pero en general se realiza una sesión semanal de 1 hora durante 6-8 semanas.

¿Por qué creés que hoy en día ésta práctica milenaria toma fuerza entre las prácticas médicas actuales?

Creo que toma fuerza en respuesta a una demanda de la sociedad. Los increíbles avances técnológicos/científicos de la Medicina Occidental se vieron opacados en el último tiempo por la excesiva visión empresarial de la salud, la industrialización de la misma generó "pacientes en serie", impulsada por las industrias farmacéuticas y ortopédicas. La "intradisciplina" planteada en los libros universitarios nunca se puso en práctica. La sociedad reclama espacios terapéuticos donde las personas puedan ser escuchadas y abordadas de manera holística.

Lic. En Kinesiología Cristian Carlos Espejo | Matrícula 1346/2 | Carballo 194 – Piso 4° E – Ciudad Ribera – Puerto Norte – Rosario - cristiancespejo@hotmail.com