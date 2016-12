Advierten por nuevas lluvias intensas que afectarían a las zonas inundadas

Casi el mismo escenario anticipa The Weather Channel: sábado soleado y con temperaturas de hasta 38 grados, domingo con lluvias matinales y “tormentas dispersas” desde el lunes. El martes remarca el 100 por ciento de probabilidad de percipitaciones.

En Rosario, este viernes se vivió una jornada sofocante. El termómetro subió con el correr de las horas y a las 17 marcó 32,9 grados y una sensación térmica de 37,1. No ayudaban el viento norte de 5 kilómetros por hora y una presión de 1002 hpa.

