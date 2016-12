Cortes de rutas, anegamientos y evacuados en el centro-sur de Santa Fe

-Frene con suavidad, progresivamente y a pedaladas cortas y no de manera brusca.

-No atraviese los charcos de agua a alta velocidad y sujete el volante

-Evite realizar maniobras de adelantamiento si no es imprescindible.

Pombo recomendó a la población no salir a las rutas. Pero si no hay más alternativas, desde la agencia provincial se brindan algunos consejos.

En diálogo con A Diario (Radio 2), el titular de la director de Protección Civil, Marcos Escajadillo, confirmó que se hacía sumamente difícil transitar por las rutas de la región y aconsejó a los ciudadanos de las distintas localidad no salir de viaje. Más temprano, en conversación con el programa Radiópolis (Radio 2), Mercedes Pombo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe , confirmó las interrupciones y recomendó no salir a las rutas. “A Buenos Aires es imposible llegar salvo por Entre Ríos. Hay en la autopista un desborde del río y el agua llega al metro”. Incluso, algunos oyentes de Radio 2 señalaban la presencia de colectivos varados en la autopista.

Ruta provincial 21:corte sobre ruta provincial 21, en Empalme Villa Constitución. Personal de la comuna y Policía de Seguridad vial se encuentraba en el lugar. No se permite el paso de los vehículos hacia Villa Constitución ni hacia autopista. Los vehículos deben volver por ruta provincial 21. Se registraban largas colas de vehículos.

Ruta provincial 94: continúa el corte entre Villa Cañas y Santa Isabel por agua sobre la calzada. Sólo se permite el paso de vehículos altos como camiones y pick up.

La gran caída de agua entre el 22 de diciembre y este lunes complicaba hoy al extremo la circulación en la zona centro y sur de Santa Fe, donde además de grandes anegamientos que generaban cortes en las rutas principales, había evacuados debido al ingreso de agua a viviendas. Se recomienda a la población no salir de viaje.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo