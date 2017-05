Advierten por un mensaje falso que se viralizó en Whatsapp

Por su parte, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook –la compañía que compró WhatsApp en 2014– publicó el miércoles en su perfil de la red social, mientras no había servicio, que estaban trabajando para que pronto volviera a funcionar la aplicación.

"Los usuarios de WhatsApp de todo el mundo no pudieron acceder al servicio por unas horas. Ya arreglamos el problema y pedimos disculpas por el inconveniente", afirmó WhatsApp en un comunicado.

Consultado respecto de la caída del servicio de WhatsApp, que este miércoles afectó a todo el mundo, Borghello manifestó que aún no hay un comunicado oficial sobre las causas del problema que dejó a sus usuarios sin la posibilidad de enviar ni recibir mensajes por casi tres horas.

"Es un mensaje falso", afirmó Borghello, y recomendó no hacerle caso.

Asimismo, Borghello aconsejó a los usuarios de WhatsApp –que este miércoles registró una caída mundial de casi tres horas– que no reenvíen e ignoren ese mensaje, así como tampoco hagan click en ningún link que pueda contener.

Un chat falso que empieza con "Hola, soy Karelis Hernández directora de whatsapp" e invita a los usuarios a reenviar ese mensaje porque si no el servicio quedará "inactivo" comenzó a viralizarse a través de esa aplicación, por lo que especialistas en seguridad informática aconsejaron no reenviarlo e ignorarlo ya que se trata de una broma que en ocasiones puede derivar en un ataque malicioso.

