Advierten que los perfumes truchos "son perjudiciales para la salud"

Según explicó Peretta, "un perfume falsificado o trucho significa, básicamente, que no contiene los principios activos del producto original, y con los perfumes lo que tenemos como primer problema es que al pulverizar el contenido para su aplicación, afectamos la primera capa de la piel, provocando irritación y otros trastornos cutáneos”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo