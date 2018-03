“Ahora, que se debata” dijo el arzobispo de Rosario sobre el aborto

La Cámara de Diputados definirá este martes el cronograma de debate de al menos cuatro proyectos sobre la despenalización del aborto. De cara a esta discusión que marcará el año parlamentario, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, quien ya había expresado su rechazo al aborto, expresó que ahora, tras haber sacado a la luz el tema, se debe abrir el debate parlamentario. Sin embargo, advirtió sobre el “paso conceptual” que significa que sea un “derecho destruir un ser humano”. Además, se refirió a la carta del Papa Francisco y al hecho de que el gobierno nacional hiciera público lo que el Estado nacional destina por mes para los obispos de la Iglesia Católica.

En diálogo con el programa de Roberto Caferra (Radiópolis) en Radio 2, Martín fue consultado sobre el hecho de que el gobierno de Cambiemos haya instalado el tema del aborto en la agenda mediática. Aunque advirtió que no conoce los motivos reales, consideró que pudo tener una causa política: “Había un movimiento fuerte en el parlamento y se venía el 8 de marzo, si no se tomaba esa bandera la tomaba la oposición y quedaba a la defensiva”, señaló. Otra posibilidad, destacó es sacar de foco “problemas económicos y funcionarios cuestionados”.

“Si es así –que el gobierno intentó desviar la atención del electorado– es banalizar un tema importante pero no lo sé. Ahora hay que debatir”; planteó. “En general hay hipocrecía en la política argentina porque en la campaña nadie dijo nada y cuando votamos le dimos representatividad a los legisladores que nada dijeron de esto. Por ejemplo, el que votó al Frente Progresista no sabía que su diputado estaba en contra de la penalización del aborto”, cuestionó y también apuntó al gobierno: “Me parece que este tema no estaba en la plataforma que presentaron”.

Tras destacar que la Iglesia no tiene argumentos teológicos a la hora de oponerse a la despenalización sino “de razón”, opinó que es necesario “propiciar leyes que ayuden a la vida”. En este sentido, advirtió que “es un paso conceptual enorme plantear como un derecho el destruir un ser humano”. Y se preguntó: “¿Por qué no buscamos leyes que ayuden a una madre que espera un hijo no deseado a dar a luz?”

La carta del Papa

Sobre la llamativa carta de "perdón" y "amor" del Papa a los argentinos, observó: “Entiendo al Papa como pastor, él mismo lo dice en su carta” y agregó: “Es conmovedora, escrita con el corazón en la mano. Hay humildad en pedir perdón en un líder social”.

En relación a la ausencia de visitas de Francisco a la Argentina, señaló: “Ha recibido a mucha gente de distintos signos políticos, pero algunos lo publicitan más y otros no”, dijo.

Salarios y Macri

El presupuesto de este año prevé que el Estado nacional destine 130.421.300 pesos para las remuneraciones de funcionarios eclesiásticos. Al respecto, el arzobispo de Rosario destacó: “No es un salario porque no tiene aportes jubilatorios ni para obra social. Creo que es algo que hay que debatir, que la Constitución marca que el Estado sostiene el culto católico en un 4 a 7 por ciento porque el noventa y pico por ciento lo hacen los fieles”.

Por último, brindó su mirada entorno a Mauricio Macri: “Creo que tiene buenas intenciones pero le cuesta mucho. Hay que buscar mucho el diálogo, consenso con la oposición para que el beneficiario sea el pueblo, para que los pobres sean protagonistas de su destino con trabajo y educación”, manifestó.