Los docentes provinciales podrían volver a parar la semana que viene si no reciben de parte del gobierno provincial un aumento salarial superior a la que presentaron. Desde el gremio confirmaron el rechazo a la propuesta por insuficiente y exigieron una mejora. “Al conflicto lo tiene que resolver el gobierno con una mejor oferta”, señalaron.

La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, se refirió a las negociaciones en la paritaria docente en Santa Fe y recordó que se analiza un nuevo plan de lucha que consiste en un paro de actividades para los próximos 4 y 5 de abril mientras que confirmó una movilización para este martes.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), la dirigente consideró que el gobierno provincial tiene que “convocar a una nueva audiencia y mejorar la propuesta que es insuficiente. Esto lo tiene que escuchar el gobierno”.

Alesso criticó la alternativa de la suba que acercó la cartera de Claudia Balagué a la mesa salarial: “Primero que no es del 18 por ciento sino que es el 17 y pico que significa 150 pesos para una maestra de grado”, advirtió y continuó: “Pero éste no es el eje, el problema es que significa que estamos por debajo de la canasta familiar”.

Luego, se refirió a la declaración del gobernador Miguel Lifschitz quien sostuvo que los docentes no entendían la realidad: “La entendemos muy bien, la propuesta está por debajo de las tarifas que el mismo gobierno planteó, no es tan difícil entender que la oferta no es la expectativa que tenían los maestros”, indicó.

“Al conflicto lo tiene que resolver el gobernador con una propuesta acorde al aumento de las tarifas y a la canasta, que recomponga el salario de una forma significativa”, apuntó y terminó: “No sacan cuentas de lo que significa en plata esta propuesta para los docentes”.