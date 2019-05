Alberto Perassi y una vigilia de 2.781 días: “La búsqueda de Paula va a seguir”

Horas antes de la lectura del fallo por el juicio sobre Paula Perassi, que se conocerá desde las 12 de este jueves, Alberto Perassi, padre de la joven desaparecida en 2011, contó cada uno de los 2.781 días que pasaron y si bien lamentó que nadie dijo que pasó con “los huesos” de su hija reclamó “que haya perpetua” y los acusados “se pudran en la cárcel”.

“Llegó el día, faltan horas, después de 7 años, 7 meses y 13 días: 2.781 días que esperábamos esto”, dijo Alberto Perassi en el programa Radiópolis (Radio 2).

Desde la vigilia que comenzó a las 7 frente al Centro de Justicia Penal, el padre de Paula aclaró que en realidad él esperaba durante las audiencias “que alguien hablara y dijera qué pasó con Paula y qué hicieron con los huesos de ella”.

Alberto señaló que “quizás nos iremos con justicia”, en relación a una pena para los acusados, pero “con las manos vacías” por su objetivo principal, que es conocer el destino de su hija.

“Esperó que la Justicia tenga un buen fallo. Lo que trabajé hasta ahora en estos años nunca lo hice para meter preso a alguien sino para encontrar los huesos de Paula pero que se pudran en la cárcel y le den perpetua”, manifestó este jueves.

Perassi aseguró que de las actuaciones del juicio no surgió “nada” relativo al desenlace de Paula. “Saber qué pasó con ella se cerró la semana cuando nadie habló del tema. Hasta el último día estuvimos esperando que alguien hablase y dijese qué es lo que pasó pero todos siguen en ese pacto de silencio y nos vamos con las manos vacías”, reforzó.

“Estoy seguro que esos nueve que están ahí adentro, los imputados, son los que hicieron desaparecer a Paula”, dijo Alberto y agregó que “hay cómplices que no están sentados en el banquillo de acusados” y que “hicieron todo para desaparecer pruebas”.

Incluso vinculó a intereses políticos y económicos detrás del pago de abogados para los imputados pero prefirió “esperar el veredicto” antes de profundizar en ese tema.

“Tenía la esperanza que se iba a romper el pacto de silencio pero hasta ahora el pacto es cerrado. Hasta había momentos en que parecía que yo iba a quedar preso y que el culpable era yo y lo único que hecho es buscar una hija”, lamentó con el chaleco antibalas puesto y la custodia, condición que mantiene hace unos años por las amenazas e intimidaciones en su contra.

“La búsqueda va a seguir. No tiene fin, es de por vida. No sé si la llegaremos a encontrar pero la búsqueda no tiene fin”, prometió y aseguró que no teme quedarse sin custodia después del fallo. “Si el propósito es que me maten, que me maten”, desafió.

El veredicto contra los nueve imputados se leerá desde las 12 en el Centro de Justicia Penal, donde desde las 7 se montó una vigilia. Fiscalía pidió prisión perpetua por aborto seguido de muerte para cuatro civiles (entre ellos el amante de Paula, la esposa de éste y la supuesta abortera) y de 6 a 16 años para cinco policías por encubrir.

Paula Perassi desapareció la noche del 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Recibió una llamada, salió de su casa y no volvió. Estaba embarazada.