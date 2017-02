Amenazan a monja que dijo que María tenía sexo y no era virgen

La monja argentina Lucía Caram, quien vive en España desde hace varios años, aseguró haber recibido amenazas de muerte después de sugerir en un medio televisivo de ese país que María no era virgen y tenía sexo con su esposo, José.

"Creo que María estaba enamorada de José y que eran una pareja normal, y lo normal es tener sexo”, dijo la religiosa en el programa Chester in love, de España; y agregó: “El sexo es una forma de expresar los sentimientos y el amor. Es una parte constitutiva de todas las personas. Para la Iglesia era un tema que se consideraba sucio y oculto. Pero yo creo que es una bendición”.

Los dichos de Caram fueron repudiados por algunos sectores del catolicismo que realizaron una petición on line para que la monja sea suspendida de su orden. Bajo el lema “Suspendan a Sor Lucía Caram”, en el sitio web Change.org ya hay recolectadas casi 14 mil firmas de las 15 mil necesarias para lograr que sancionen a la religiosa.

Sor Lucía también confesó que estuvo enamorada, que es virgen y que nunca se masturbó. "Estuve enamorada de un seminarista que se hizo cura, después dejó los hábitos y se casó. No he tenido relaciones sexuales y soy virgen. Nunca me he masturbado y aunque las pulsiones suben y bajan porque se está en un momento de plenitud de vida, hay que tener la fuerzas para canalizadas", relató.

Tras las reiteradas amenazas de muerte, la monja hizo su descargo en el portal Religión Digital. "Me preocupa la lectura fragmentada, ideológica y perversa que algunos martillos de herejes, sedientos de venganza y animado por el odio, han hecho llenando de calumnias, amenazas serias, incluso a mi vida, en diversos medios” y a través del mismo medio pidió disculpas: “ Me duele el sufrimiento de la gente, sobre todo de la gente sencilla. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. Y si alguien no entendió mis palabras, estoy dispuesta a dialogar. Pero que nada hiera el respeto, el amor y la comunión”, concluyó.