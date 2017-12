Amia: piden prisión preventiva para Cristina

El juez federal Claudio Bonadío procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia. Consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" , según indicaron a Télam fuentes judiciales. También procesó al ex canciller Héctor Timerman con prisión preventiva pero le otorgó el beneficio de arresto domiciliario por su delicado estado de salud.

Esta mañana se conoció que además, Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner, y el dirigente piquetero Luis D'Elía, fueron detenidos hoy por orden del mismo magistrado, imputados por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia a través de la firma del Memorándum con Irán.

Según destaca el sitio Infobae.com, Bonadio comenzó una ronda de indagatorias el 17 de octubre, fecha en la que declaró el ex canciller Héctor Timerman, y terminó el 26 de ese mes con la declaración de la ex presidente. En el medio, fueron indagados también el espía Ramón Allan Bogado, el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y otros ex funcionarios kirchneristas.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que le permita dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la Amia. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Este instrumento iba a permitir por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.

Procesamiento sin prisión preventiva a Parrilli y Larroque

Por su parte, Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al diputado Andrés Larroque, y les prohibió salir del país, en el marco de la misma causa.