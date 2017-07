Amigo fiel: un perro no se mueve de la tumba de sus dueños

Según informa el sitio local Cañuelas al día, el animal acompañó el cortejo fúnebre de su dueño unos diez días atrás y desde entonces no se va de al lado de su nicho, donde ya iba de forma regular porque unos meses antes había fallecido su dueña y esposa del hombre.

Un perro cuyos dueños murieron hace poco se instaló junto a su tumba en el cementerio, en la localidad bonaerense de Cañuelas. No se mueve de allí desde hace varios días.

