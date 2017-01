“Arribas maneja mecanismos que podrían interferir en la causa”

También el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se refirió al caso, después de anunciar el comienzo de obras en la ciudad junto a Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Su primera frase incluyó una gaffe: "En este país somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, es un derecho constitucional". Y después destacó que Arribas "ya se puso a disposición" de la Justicia. "Es lo primero que hizo, y es un caso que la Justicia tiene que investigar", agregó.

Cecchi advirtió: “Que se investigue a fondo el caso Odecrecht, muchos coletazos traerá, va a explotar a nivel Latinoamérica y el responsable máximo es el gobierno anterior pero lo que pedimos–insistió–es que no protejamos funcionarios porque son amigos”.

“De las transferencias que presentó (el periodista de La Nación, Hugo) Alconada Mon, reconoce una sola, a las otras no y debería aclararlo. No es una transferencia de cualquier persona sino de un intermediario acusado por casos de corrupción, un día después de la entrega de una obra de soterramiento del tren Sarmiento a Odebrecht”, observó.

Tal como reveló La Nación, el intermediario brasileño Meirelles giró 600.000 dólares a la cuenta de Arribas mediante transferencias bancarias realizadas en septiembre de 2013, un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para Odebrecht. Los giros se concretaron desde Hong Kong a través de la empresa RFY Import & Export Ltd, que la Justicia calificó como una "empresa de fachada", destinada al pago de soborno y el lavado de activos.

La razón por la que exigen la suspensión es que “Arribas es el jefe de Inteligencia del país”. De acuerdo a lo que sostiene la ONG “maneja mecanismos de inteligencia, de espionaje, que podrían interferir con la causa”, indicó y señaló: “Arribas podría ordenar pinchar un teléfono a un juez que lo investiga. Es una situación muy compleja porque no es un funcionario más”.

La ONG Poder Ciudadano pidió el desplazamiento del Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por su vinculación con las transferencias bancarias por casi US$ 600.000 realizadas por Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato. El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó esta posibilidad aunque -dijo- será "una decisión del Presidente, según cómo evolucione la cuestión". Consideró que hasta el momento sólo existe “un cúmulo de insinuaciones”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo