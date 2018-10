Arturo Larrabure: “Hay un cambio de paradigma" en Derechos Humanos

Arturo Larrabure, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, militar que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1974 en Villa María y hallado sin vida 372 días después en Rosario –hecho que no fue considerado delito de lesa humanidad por la Justicia federal–celebró que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, participe hoy de un homenaje a soldados caídos en un enfrentamiento con Montoneros en Formosa en 1975. Consideró que “Argentina necesita que se cuente toda la verdad” en relación a los sucesos ocurridos antes y durante la última dictadura militar.

En diálogo con los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Larrabure hijo cosideró que “hay un cambio de paradigma” en relación a que un funcionario nacional asista a un acto donde se reivindique la actuación militar en el ataque al Regimiento 29 de Formosa, perpetrado el 5 de octubre de 1975 por Montoneros. Es la primera vez que un funcionario del Ejecutivo asiste al acto que se desarrolla todos los años en la ciudad capital.

Para el integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), “esto no es una consecuencia casual” y mencionó que Avruj ya había estado con ellos en 2006. “Muchos no entienden que esta guerra revolucionaria tiene más de 21 mil víctimas entre militares y civiles que no tienen donde se les haga un homenaje, por eso todos estos años en Formosa, el pueblo recuerda a estos 10 soldados que murieron un domingo caluroso”, dijo en referencia al 5 de octubre de 1975.

“Nosotros creímos que la historia era inamovible que el tiempo iba a acomodar las cosas pero la verdad es que lo que nosotros vimos no lo contaban”, sostuvo y cuestionó: “¿Qué pasaría si hoy un grupo de terroristas ataca un cuartel¿ ¿Van a decir que son jóvenes idealistas? El relato no puede ganar a la historia, queremos que se cuente toda la verdad y por eso estudiamos”.

Finalmente, consideró que “las heridas no están cerradas”, que “(Néstor) Kirchner tiró sal en nuestras heridas” y pidió: “Argentina necesita que se diga toda la verdad”.