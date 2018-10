Aumento retroactivo al gas: prevén “inminente desobediencia civil”

Continúan las repercusiones causadas por la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que autorizó a aplicar un nuevo aumento a la tarifa del gas, desde el 1º de enero de 2019, destinado a compensar a las distribuidoras.

Desde la Multisectorial contra el tarifazo, de Rosario, señalaron que la resolución “contraria a derecho y va a generar una inminente desobediencia civil”. Así lo afirmó, en diálogo con el periodista Gustavo Poles (Radio 2), Juan Alcaraz, el abogado de la organización, quien aludió a los numerosos recursos de amparo y proyectos de derogación de la norma presentados en el país, por este tema.

“Estamos a las puertas de una inminente desobediencia civil que se va a producir de manera automática, no porque nosotros manifestemos que deba producirse, sino porque los ciudadanos no podrán afrontar el pago y además consideran arbitrario pagar un retroactivo por algo que ya abonaron, para que las empresas no pierdan a causa de la devaluación”.

“La gente ya pagó. No pueden sacar una resolución de aplicación retroactiva. Los usuarios y consumidores no se tienen que hacer cargo del riesgo empresario”, sostuvo Alcaraz.

Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar.