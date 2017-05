Autopista a Santa Fe: una única y polémica oferta

Por el decreto 5.194 del pasado 30 de diciembre, el gobernador Lifschitz ratificó el convenio para la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión firmado por Garibay y Arssa, el cual fue fuertemente cuestionado por la oposición. El decreto aún no había sido convalidado por el Tribunal de Cuentas que incluso pidió mayor información al propio Ministerio de Infraestructura aunque no se expidió al respecto.

Un solo sobre fue abierto en la apertura de las ofertas para explotar el corredor vial entre Rosario y Santa Fe. La propuesta no sólo es única sino que también es polémica: se trata de la misma unión de empresas que fue adjudicataria de forma directa por el gobierno provincial cuando salió Aufe, en 2010. En tanto, el sábado pasado se conoció el decreto de Miguel Lifschitz que ordena revisar el convenio de su ministro José Garibay que habilitó la salida del negocio de la empresa Arssa y la liberó de su obligación de repavimentar el corredor.

