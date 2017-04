Avanza la propuesta de crear un servicio municipal de salas velatorias

Un proyecto que insta a la Municipalidad de Rosario a analizar la factibilidad de crear un servicio de salas velatorias avanza en el Concejo. La propuesta es de la concejala Marina Magnani y apunta a la población con menos recursos quienes carecen de cobertura social y deben recurrir, ante la falta de dinero, a despedir los restos de familiares en vecinales, clubes o iglesias.

En diálogo con el periodista Fernando Carrafiello (A Diario, Radio 2), la edila del Frente para la Victoria (FPV), explicó que, a través de esta iniciativa, se le solicita al municipio “estudie la posibildad de prestar gratuitamente un servicio de sala velatoria para aquellas personas que no tengan ingresos para pagar”.

“Hay una gran necesidad de la gente que no tiene cobertura. No pueden afrontar un gasto que va entre los 6 y los 15 mil pesos y terminan acudiendo a las vecinales, a los clubes e iglesias que a veces ofician como salas velatorias”, sostuvo y advirtió que estos locales, generalmente, no pueden cumplir con las condiciones básicas para su realización como dicta la ordenanza Nº6484.

Atendiendo esta situación –un escenario que se multiplica por los barrios de la ciudad ante la gran cantidad de personas que no cuentan con obra social– Magnani le pide al Ejecutivo “que estudie la factibilidad de crear salas velatorias municipales”.

En el escrito presentado, advierte que “el servicio fúnebre subvencionado por la Municipalidad para personas en situación de pobreza no incluye el servicio de salas velatorias”. “Las familias no disponen en sus viviendas las instalaciones necesarias para el desarrollo de un velatorio y la búsqueda de donde velar a seres queridos en lugar gratuito se presentan serias dificultades”, expresó.

Cementarios

Desde la Dirección de Cementerios de Rosario, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, informaron que unas 33 mil personas no pagan los gastos de mantenimiento de sus familiares en los cementerios El Salvador y La Piedad.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el subdirector general de Cementerios, Marcelo Alonso, señaló ayer que la situación no está vinculada al contexto económico del país. "El costo de un nicho en el cementerio El Salvador es de una tasa anual de 220 pesos, 110 pesos la semestral; en La Piedad es la mitad, 110 pesos la tasa anual y 55 la semestral", agregó.

"Puede tratarse de descuidos, de una cuestión cultural. A veces los nichos están a nombre de una persona que después fallece y quien debe hacerse cargo se olvida. En ese tipo de casos, se reclama la falta de pago a partir de los 30 días de vencido el plazo. Cuando la deuda supera los 2 años se da inicio al desalojo del nicho, se sacan los restos y se las lleva al crematorio. Se guardan las cenizas por 30 días y si nadie las retira van al cenizario común", expresó el funcionario municipal.