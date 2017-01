Bajo control: balance de Año Nuevo con descenso de la violencia

Balance positivo El secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, confirmó que no hubo víctimas fatales y que se registró un descenso del 30 por ciento en relación a las víctimas por manipulación de armas con respecto al año pasado.

En tanto, también se procedió en Carrasco y Díaz Vélez, Pje. Noruega e Iriondo, Av. Avellaneda y Tuella, Lavalle y San Luís, 9 de Julio e Iriondo y Tuella y Reconquista donde, a pesar de haber convocatoria en las redes sociales, no tuvo lugar ningún encuentro por la presencia de los agentes.

“Fue una noche de gran movimiento y no hubo grandes incidentes”, destacó Zignago.

El ministerio provincial informó de tres heridos por bala perdida y otros tres producto de conflictos anteriores. La mayoría de ellos con heridas que no revisten gravedad.

Según destacaron los funcionarios locales no hubo homicidios y se registró una caída del 30 por ciento de las personas heridas por uso de armas de fuego y armas blancas. También señalaron que hubo un descenso de heridos por pirotecnia. Agentes municipales y policiales, disuadieron fiestas callejeras convocadas para la madrugada de este domingo.

