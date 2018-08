Balaceras: allanamientos en la zona sur en búsqueda de responsables

Una serie de 20 allanamientos policiales tenían lugar este martes a la mañana en el marco de las balaceras que se produjeron contra viviendas ligadas a personal del poder Judicial que intervino en la investigación de la banda Los Monos. Los operativos fueron confirmados por el ministro de Gobierno, Pablo Farías, quien expresó al respecto: “Esperemos que nos den responsables identificados”.

Desde Radio 2 informaron que este martes a la mañana personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Gendarmería Nacional llevaban adelante una veintena de allanamientos en el sur rosarino, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria en el marco de la investigación de los ataques a balazos contra algunas viviendas ligadas a la investigación de la banda Los Monos.

“Más que un descontento tienen un plan”, señaló en diálogo con Roberto Caferra el ministro Farías. En Radiópolis, el funcionario se refirió a la banda delictiva de la que señaló: “Tratan de frenar la causa porque hay una decsión que se continúe, no sólo desde el poder político, sino el judicial, por eso la idea de mostrar ayer a los tres poderes juntos resistiendo esta estrategia de que una causa emblemática no continúe, que no se confirmen las condenas”.

Farías ratificó que se estaban haciendo allanamientos que “tienen que ver con la causa, esperemos que puedan tener un reponsable identificado y cesen. Es una cuestión que nos tiene preocupados”, advirtió. Luego, consideró que “hay una planificación de los hechos, no puede ser casualidad de que tengan las mismas características, la mayoría son contra viviendas que ya no están ocupadas. Es un patrón que se repite, se hace a determinadas horas, son capaces de esquivar el sistema de monitoreo de la ciudad”.

Finalmente, señaló: “Nos da a pensar que son parte o allegados de la banda que resisten el avance de la causa judicial, esperemos que las investigaciones de con una pista. Estamos expectantes”.