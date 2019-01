Bares sin luz: del Paseo Pellegrini a la Rambla Catalunya

Uno de los bares de la Rambla Catalunya que iba a reabrir sus puertas este jueves a las 14.30, después de un proceso de renovación y relicitación, tuvo que postergar el esperado momento por un corte de luz.

Según informó la periodista Agustina Pugliese desde el lugar (La primera de la tarde, Radio 2), algunas personas se acercaron al comercio para comprar alguna bebida pero los empleados les explicaron que aún no podían ofrecer su servicio por falta de energía.

“Abrimos a la tarde”, escribieron en un cartel como una forma de comunicar la postergación de la inauguración.

El cálculo inicial fue que recién podrían abrir el bar sobre la costa del Paraná a las 16.30. Sin embargo a las 15.20 volvió la energía y pudieron, por fin, iniciar la temporada.

Según explicaron desde el comercio, la EPE informó que hubo un problema en el generador central que depende del tendido general. Por tareas de mantenimiento cortaron la luz sin advertir el perjuicio al nuevo establecimiento.

Si bien el municipio esperaba terminar el año con los seis locales gastronómicos de la Rambla Catalunya en funcionamiento, los trabajos se demoraron. Los tres primeros (locales 1, 3 y 4) ya están listos y restan que se habiliten el 5 (ex Sr. Arenero), 2 (ex Primavera) y 6 (ex Mordisco).

Por otro lado, desde el paseo de avenida Pellegrini los empresarios gastronómicos dijeron a El Tres que el miércoles a la noche no hubo actividad por falta de luz.

Señalaron que hubo un corte de unas 13 horas, según el lugar, y que la pérdida fue triple por la falta de información: “Lo que se pierde por no trabajar, lo que hay que tirar después por falta de frío, más el costo laboral que eso implica (tener a los empleados esperando)”.