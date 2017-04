Barrio Toba: liberan a detenido que tenía pedido de captura

De acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el domingo en barrio Toba hubo 16 detenidos y también se secuestraron tres cuchillas de hoja grande. El aprehendido que tenía pedido de captura es un hombre que en 2012 salió con permiso de la cárcel de Coronda y no volvió. Tenía una pistola calibre 38 en la cintura.

Pero dicha indicación no llegó. “El pedido de captura está emitido bajo el sistema conclusional, año 2012”, detalló Fiscalía en un comunicado, y agregó: “Sin contar con la información solicitada y venciéndose los plazos legales de la aprehensión, se dispuso la libertad, previa formación de causa y constatación de domicilio”. El imputado fue notificado “bajo apercibimiento de ley” para “presentarse en el Tribunal dentro de las 48 horas”.

Por ese motivo, en relación a la detención de Juan Pablo C., quien contaba con salidas transitorias de la cárcel de Coronda y no regresó, “se requirió confirmación sobre la situación procesal” y la respuesta fue que “el juez a cargo podría informar el día lunes respecto de un pedido de captura y si interesaba la detención”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo